Eccellenza Agroalimentare Europea: Parte in Viaggio un Expo Itinerante

Un’Odissea di Sapori: L’Expo Itinerante per Celebrare l’Eccellenza Agroalimentare EuropeaL’Associazione Europea delle Regioni Produttrici di prodotti a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica (Arepo), guidata dal presidente Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia, ha presentato un’ambiziosa iniziativa destinata a ridefinire la promozione e la valorizzazione del patrimonio agroalimentare europeo.

Si tratta di un “Expo itinerante”, un progetto che trascende la mera fiera commerciale per elevarsi a vera e propria esperienza culturale, un viaggio sensoriale attraverso i territori d’Europa.

L’idea centrale ruota attorno alla necessità di colmare un divario informativo cruciale: la scarsa consapevolezza dei consumatori riguardo al significato profondo dei marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta), simboli di autenticità, tradizione e legame indissolubile con il territorio di origine.

L’Expo si propone di decostruire questa lacuna, offrendo ai cittadini un’immersione diretta nelle storie che si celano dietro ogni prodotto certificato.

L’importanza delle Indicazioni Geografiche non si limita alla tutela della qualità e alla prevenzione di frodi; esse incarnano la memoria storica, le peculiarità paesaggistiche, le tecniche di produzione tramandate di generazione in generazione e l’impegno di comunità intere.

L’Expo itinerante fungerà da ponte tra questi territori e il mondo, trasportando il racconto dei produttori direttamente ai consumatori, attraverso degustazioni, dimostrazioni, incontri e installazioni interattive.

Il format scelto per l’iniziativa, quello di un evento itinerante, mira a massimizzare l’impatto e la portata del messaggio.

Ogni tappa sarà un’occasione per presentare le specificità di un determinato territorio, mettendo in luce le sinergie tra agricoltura, artigianato, turismo e cultura.

La prima edizione, prevista per il 2026 in Italia, vedrà i consorzi di produttori italiani assumere un ruolo centrale, diventando i veri protagonisti del dialogo con i cittadini e i consumatori.

L’annuncio dell’ingresso della Regione Calabria in Arepo rappresenta un ulteriore tassello in questo percorso di crescita e rafforzamento dell’associazione.

Con la Calabria, la rappresentanza nazionale sale a dieci regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto e Sardegna), consolidando la presenza italiana nel panorama europeo delle produzioni agroalimentari di qualità.

L’iniziativa si prefigge di non essere solo un evento promozionale, ma un vero e proprio motore di sviluppo sostenibile per le aree rurali, un catalizzatore per la valorizzazione del capitale umano e naturale che si cela dietro ogni prodotto DOP e IGP, un tributo alla ricchezza culturale e gastronomica che rende l’Europa un continente unico al mondo.