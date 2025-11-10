Eccellenza Casearia Italiana: L’Italia al World Cheese Awards 2024

La presenza italiana al prestigioso World Cheese Awards 2024 si configura come un’occasione di risonanza globale per l’eccellenza casearia nazionale, con particolare attenzione al Parmigiano Reggiano e ai formaggi italiani in generale.

Organizzati sotto l’ombrello di CheeseItaly, un’associazione che promuove e valorizza i prodotti lattiero-caseari italiani nel mondo, le squadre nazionali si apprestano a competere il 13 novembre presso la Neue Festhalle di Berna, in Svizzera.

Questa partecipazione non è un semplice evento, ma un atto di affermazione di un patrimonio culturale e gastronomico profondamente radicato nel territorio.

Il Parmigiano Reggiano, con la sua storia millenaria e il suo rigoroso disciplinare di produzione, incarna l’apice dell’artigianalità casearia italiana.

La sua presenza al World Cheese Awards testimonia la costante ricerca di perfezione e l’impegno a preservare le tradizioni che ne definiscono l’unicità.

La Nazionale Italiana Formaggi, a sua volta, rappresenta una vetrina per la straordinaria varietà e diversità dei formaggi prodotti in Italia, un mosaico di sapori e profumi che riflettono la ricchezza dei diversi territori.

Dalle Alpi alle coste, ogni regione custodisce ricette e tecniche di lavorazione uniche, frutto di secoli di esperienza e innovazione.

Il World Cheese Awards, giunto alla sua ventottesima edizione, è un evento di portata internazionale che attira formaggi da oltre 90 paesi.

La competizione è rigorosa e i giudici, provenienti da tutto il mondo e riconosciuti esperti nel settore, valutano i formaggi secondo criteri quali l’aspetto, l’odore, la consistenza e, soprattutto, il gusto.

La partecipazione di CheeseItaly, e in particolare l’impegno delle squadre nazionali, contribuisce a rafforzare l’immagine “Made in Italy” e a promuovere la conoscenza e l’apprezzamento dei formaggi italiani sui mercati internazionali.

Questo impegno va oltre la semplice commercializzazione; si tratta di raccontare una storia di passione, dedizione e legame con il territorio.

Il successo in un concorso come il World Cheese Awards porta con sé benefici significativi per i produttori, aumentando la loro visibilità e aprendo nuove opportunità di business.

Ma, al di là del riconoscimento economico, c’è un valore inestimabile nel condividere la propria passione con il mondo e nel contribuire a preservare un patrimonio culturale che è parte integrante dell’identità italiana.

In definitiva, l’evento di Berna rappresenta un’occasione imperdibile per celebrare l’eccellenza casearia italiana e per confermare il ruolo del “Made in Italy” come sinonimo di qualità, tradizione e innovazione nel mondo.