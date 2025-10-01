Ercole Olivario 2026: Eccellenza, Formazione e Innovazione Olearia

Si aprono ufficialmente le iscrizioni alla XXXIV edizione di Ercole Olivario, un progetto di sistema ambizioso e pluridimensionale dedicato all’esaltazione del patrimonio oleario italiano.

Ben oltre la prestigiosa attribuzione dell’“Oscar degli Oli”, il concorso si configura come un ecosistema di iniziative volte a celebrare l’eccellenza in ogni sua declinazione, dall’oliva da mensa all’olio extra vergine, fino all’applicazione innovativa dell’olio in cucina.

L’edizione 2026 introduce significativi potenziamenti, con particolare attenzione all’ampliamento dell’Ercole Olivario Training. Quest’iniziativa formativa, concepita come pilastro fondamentale per la crescita professionale degli operatori del settore, non si limita più alla preparazione del panel assaggiatori degli oli, ma estende la sua offerta formativa anche al mondo delle olive da tavola, grazie alla collaborazione con il CREA-IT di Pescara.

L’obiettivo è creare una figura professionale altamente specializzata, capace di discernere e valutare le qualità organolettiche e la conformità agli standard di produzione, sia per gli oli che per le olive denocciolate.

Il training si articola in moduli specifici, rivolti sia agli assaggiatori – per affinare le loro capacità sensoriali e l’abilità di descrivere i profili gustativi – sia alle aziende produttrici, con webinar dedicati a temi cruciali come la sostenibilità, la tracciabilità e l’innovazione nella produzione.

Questa duplice prospettiva mira a promuovere un dialogo costruttivo tra i diversi attori della filiera, favorendo la condivisione di conoscenze e la crescita collettiva.

Il calendario degli eventi si preannuncia ricco e articolato.

A novembre 2025, si terrà la selezione delle finaliste della V edizione del concorso nazionale ExtraCuoca, che celebra il talento delle cuoche professioniste e l’abilità di valorizzare l’olio extra vergine di alta qualità in ricette innovative.

Parallelamente, inizieranno gli assaggi delle olive da mensa in gara per il concorso Olive da Tavola, un’occasione per scoprire le varietà più pregiate e le tecniche di lavorazione più raffinate.

A dicembre, la “Sfida ai fornelli” incoronerà le vincitrici di ExtraCuoca 2025 e premierà i vincitori della sezione Olive da Tavola dell’Ercole Olivario, sancendo l’eccellenza delle produzioni italiane.

Il gran finale, con la proclamazione e premiazione dei vincitori della XXXIV edizione di Ercole Olivario, è previsto per aprile 2026 a Perugia, un momento di festa e riconoscimento per l’intero settore oleario.

L’iniziativa si propone di rafforzare l’immagine dell’olio italiano come prodotto di eccellenza, sostenibile e simbolo di tradizione e innovazione.