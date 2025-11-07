Eurochocolate 2024: Un Paradiso Goloso tra Nuvole e Sostenibilità

Eurochocolate 2024: Un Viaggio Sensoriale tra Tradizione, Innovazione e SostenibilitàDal 14 al 23 novembre, il cuore storico di Perugia si trasformerà in un paradiso goloso con l’attesissima 31ª edizione di Eurochocolate, un evento che si preannuncia come un crocevia di culture, sapori e esperienze.

Lo slogan “La festa tra le nuvole” non è solo un richiamo poetico, ma anticipa un’edizione particolarmente ricca di iniziative volte a elevare l’esperienza del visitatore, come testimoniato dall’immediato successo di prenotazioni e dal significativo aumento di richieste da parte di gruppi organizzati.

Eurochocolate 2024 si configura come un’evoluzione rispetto alle edizioni precedenti, integrando la neonata “Città del Cioccolato”, un innovativo spazio allestito nell’ex Mercato Coperto che amplifica l’offerta espositiva e laboratoriale.

La manifestazione non si limita alla celebrazione del cioccolato come prodotto di piacere, ma lo proietta in una dimensione di consapevolezza, intrecciando temi di sostenibilità, commercio equo e solidarietà.

Il fulcro dell’evento sarà “Spazio Nuvola” in piazza Matteotti, un’installazione scenografica che accoglierà i visitatori in un’atmosfera onirica.

Il “Nuvolab”, allestito nell’ex Borsa Merci, offrirà laboratori interattivi per bambini e famiglie, incoraggiando la creatività e la scoperta del processo di produzione del cioccolato.

L’area “Eurochocolate World”, promossa da Sviluppumbria, rappresenterà un ponte tra Perugia e il mondo, accogliendo produttori di cacao provenienti da diverse nazioni.

Di particolare rilievo è la partecipazione di produttori colombiani, coinvolti nel progetto Agrocadenas, un’iniziativa volta a promuovere filiere di commercio equo e solidale, supportando le comunità locali e garantendo la tracciabilità del prodotto.

L’evento culturale, promosso dal Consolato della Colombia a Roma e in programma il 23 novembre, sarà un’occasione per rafforzare i legami culturali e commerciali tra l’Italia e la Colombia.

Eurochocolate 2024 si distinguerà anche per l’attenzione dedicata alla ricerca scientifica e alla tutela dell’ambiente.

Il convegno “Mezzo secolo di testa fra le nuvole: 50 anni di monitoraggio climatico a Perugia e 20 anni della rete nazionale di Linea Meteo”, in programma il 15 novembre, evidenzia l’impegno dell’evento nella raccolta e nell’analisi dei dati meteorologici, contribuendo alla comprensione dei cambiamenti climatici e alla promozione di pratiche sostenibili.

Le istituzioni locali riconoscono l’importanza strategica di Eurochocolate per l’economia e l’immagine del territorio umbro.

L’assessora regionale Simona Meloni ha sottolineato come l’evento contribuisca a rendere la regione più attrattiva e dinamica.

Andrea Stafisso, assessore comunale, ha evidenziato l’impegno congiunto tra il Comune e Eurochocolate per ottimizzare la gestione dei flussi turistici, soprattutto nei fine settimana.

Simone Fittuccia, rappresentante di Federalberghi Umbria Confcommercio, ha ribadito il ruolo cruciale di eventi di questa portata per stimolare il settore alberghiero e promuovere il turismo di qualità.

L’invito è quello di continuare a investire in esperienze che valorizzino il territorio e creino un circolo virtuoso di sviluppo economico e culturale.

Eurochocolate 2024 si presenta dunque come un evento imperdibile, capace di coniugare tradizione, innovazione e responsabilità sociale, offrendo un’esperienza indimenticabile a visitatori di tutte le età.