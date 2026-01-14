Evoluzione 2026: Roma celebra il futuro dell’olio extravergine.

Il 19 gennaio 2026, Roma si prepara ad accogliere “Evoluzione”, un evento di respiro nazionale che si configura come una piattaforma di dialogo e scoperta dedicata al futuro dell’olio extravergine di oliva.

Ospitato nell’elegante cornice del Salone delle Fontane, Evoluzione non è semplicemente una fiera o una mostra, ma un vero e proprio ecosistema di idee, competenze e passioni, volto a ridefinire il ruolo dell’olio nella cultura gastronomica contemporanea.

L’edizione 2026 pone al centro una riflessione inedita: il futuro dell’olio non si rivela tanto attraverso innovazioni tecnologiche nel processo di estrazione, quanto attraverso la sua capacità intrinseca di narrare storie, di incarnare identità territoriali e di arricchire l’esperienza sensoriale del consumatore.



Si tratta di un approccio olistico che abbraccia la ristorazione di alta cucina, la ricerca scientifica applicata alla salute, la comunicazione efficace e la promozione di una cultura gastronomica consapevole.

L’evento vedrà la partecipazione di trentasette aziende produttrici provenienti da ogni angolo d’Italia, un’occasione unica per esplorare la diversità di sapori, profumi e caratteristiche che contraddistinguono le diverse cultivar e le tecniche di produzione.



Il programma, denso di appuntamenti, include convegni con relatori di spicco nel campo dell’enologia e della nutrizione, talk interattivi che stimolano la condivisione di conoscenze, degustazioni guidate curate da esperti sensoriali e coinvolgenti cooking show che dimostrano la versatilità dell’olio in cucina.



Un elemento distintivo dell’edizione 2026 è la presentazione della Guida Evoluzione 2026, un punto di riferimento per operatori del settore Horeca.

Questa guida non si limita a elencare le aziende produttrici, ma introduce una novità significativa: l’inclusione dei “Luoghi dell’Olio”, ovvero le eccellenze gastronomiche che valorizzano l’olio extravergine di oliva, spaziando da ristoranti stellati a gastronomie specializzate, oleoteche di qualità, gelaterie innovative e piattaforme di e-commerce dedicate.

La guida, distribuita gratuitamente durante l’evento, sarà disponibile per l’acquisto il giorno successivo, offrendo un accesso immediato a un panorama di referenze imprescindibili per chi desidera offrire e apprezzare l’olio Evo al meglio.



Conclusivamente, l’appuntamento culminerà con la cerimonia di premiazione dei Premi Evoluzione 2026, un riconoscimento al merito per le aziende che si sono distinte per il loro impegno nella promozione culturale dell’olio extravergine, un investimento nel futuro di un prodotto simbolo del Made in Italy e della dieta mediterranea.

L’evento, ad ingresso gratuito, si preannuncia come un’opportunità imperdibile per professionisti, appassionati e tutti coloro che desiderano scoprire e celebrare il futuro dell’olio.

