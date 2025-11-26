Evootrends 2025: Olio d’oliva, salute e territorio a Roma.

A Roma, nel cuore delle celebrazioni per la Giornata Mondiale dell’Olivo, istituita dall’UNESCO, si apre Evootrends 2025, un evento di rilievo che consacra l’olio extravergine d’oliva come protagonista di un dialogo interdisciplinare tra scienza, economia, cultura e territorio.

Organizzato da Fiera Roma e Unaprol-Consorzio Olivicolo Italiano, con il supporto cruciale di Regione Lazio, la Camera di Commercio di Roma, la Fondazione Evooschool e Coldiretti Lazio, Evootrends si configura come un ecosistema di conoscenza dedicato a valorizzare una delle eccellenze gastronomiche e culturali italiane.

L’edizione 2025, che si svolgerà dal 28 al 30 novembre, si articola in un percorso innovativo, che va ben oltre la mera esposizione di prodotti.

Al centro del dibattito vi è una ricerca scientifica di ultima generazione, che evidenzia il contributo significativo dell’olio extravergine d’oliva nella protezione delle funzioni cognitive e nella salvaguardia della salute cerebrale, un tema di stringente attualità in un’epoca caratterizzata da una crescente consapevolezza dell’importanza della nutrizione preventiva.

Evootrends 2025 non si limita a un focus sulla salute, ma abbraccia una visione d’insieme che esplora le dinamiche del mercato globale, analizzando i trend emergenti e le sfide che attendono il settore olivicolo.

Si affronteranno temi complessi, come la sostenibilità della produzione, l’adattamento ai cambiamenti climatici e le opportunità offerte dall’oleoturismo, un segmento in rapida crescita che integra la scoperta del territorio con l’esperienza sensoriale della degustazione.

Un aspetto fondamentale dell’evento è la promozione di strategie innovative per la rigenerazione dei territori olivicoli, con particolare attenzione alla valorizzazione del paesaggio rurale e alla creazione di nuove opportunità di sviluppo locale.

L’evento si propone di stimolare un dialogo costruttivo tra produttori, istituzioni, ricercatori e consumatori, al fine di definire percorsi di crescita sostenibile e duratura.

L’esperienza Evootrends si arricchisce di un servizio inedito: un team di medici, scienziati e nutrizionisti, esperti in scienze dell’alimentazione, si mette a disposizione dei visitatori, guidandoli nella scelta dell’olio extravergine più adatto alle loro esigenze specifiche, quasi come dei consulenti personalizzati per la salute.

Attraverso brevi sessioni informative e consigli pratici, i visitatori impareranno a decifrare le informazioni riportate sull’etichetta, a comprendere i diversi profili aromatici e a massimizzare i benefici per la salute in ogni fase della vita, dall’infanzia all’età adulta, promuovendo una cultura alimentare consapevole e responsabile.