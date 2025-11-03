Excellence Food Innovation 2025: Lusso Essenziale e Futuro della Cucina Italiana

Excellence Food Innovation 2025: Un Ritorno all’Essenziale, Prospettive di FuturoRoma, Officine Farneto, dal 2025 al 7 novembre: Excellence Food Innovation si configura come un crocevia cruciale per il futuro dell’alta cucina italiana.

L’evento, giunto alla sua dodicesima edizione, non è semplicemente una fiera, ma un vero e proprio laboratorio di idee, un ecosistema dove tradizione, innovazione e responsabilità si fondono.

L’edizione 2025 segna un profondo ripensamento del concetto di lusso culinario.

Il nuovo paradigma si traduce in una sfida audace: concepire piatti di eccezionale qualità, degni di una Stella Michelin, utilizzando un numero limitato di ingredienti – solo tre.

Questa scelta non è un vincolo, bensì un catalizzatore per la creatività, un invito a riscoprire la purezza dei sapori e a valorizzare la materia prima nella sua essenza più autentica.

È un ritorno alle origini dell’alta cucina, un invito a minimizzare l’intervento dello chef per esaltare le qualità intrinseche del cibo.

La manifestazione, ideata da Pietro Ciccotti e curata da Laura Mantovano, con il supporto di istituzioni come Roma Capitale, Bcc Roma ed Enel, si articola in cinque giornate intense di conferenze, degustazioni, dimostrazioni pratiche e convention. Un ampio panel di trenta chef, custodi di quaranta stelle Michelin, si cimenterà nella sfida dei tre ingredienti, offrendo al pubblico spunti di riflessione e ispirazione.

Il cuore pulsante di Excellence Food Innovation è il “True Dining Manifesto”, un decalogo di principi che guida l’intera manifestazione.

Esso incarna la ricerca incessante di autenticità, la consapevolezza dell’impatto ambientale e sociale delle nostre scelte alimentari, e la responsabilità totale nel creare un’esperienza enogastronomica che sia al tempo stesso appagante e sostenibile.

L’evento non si limita a celebrare il presente dell’alta cucina, ma proietta lo sguardo verso il futuro, accogliendo giovani talenti e promuovendo un dialogo costruttivo tra le diverse generazioni di chef.

La presenza del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sottolinea l’importanza strategica del settore agroalimentare per il Paese.

Il riconoscimento dei Premi Excellence, tra cui il prestigioso Premio alla Carriera allo chef Carlo Cracco e il Premio Excellence Chef a Ernesto Iaccarino, celebra l’eccellenza e l’innovazione nel panorama gastronomico italiano.

Un’ulteriore ricchezza intellettuale all’evento è rappresentata dalla Lectio Magistralis del Maestro dei Maestri Pasticceri Italiani, Iginio Massari, nell’ambito della Pastry Exhibition, che approfondirà le complesse dinamiche della pasticceria d’avanguardia.

Come sottolinea Pietro Ciccotti, Excellence Food Innovation, fin dalla sua nascita, ha avuto l’ambizione di offrire all’enogastronomia un palcoscenico dinamico per il confronto tra innovazione, tradizione e tecnologia.

L’edizione 2025, rafforza questa vocazione congressuale e allarga il raggio d’azione, trasformando Roma in un centro di aggregazione per chef stellati e giovani promesse, attorno al tema cruciale dell’identità culinaria.

Il filo conduttore di questa edizione è intrinsecamente legato ai principi di sostenibilità delineati dall’Agenda Onu 2030, sottolineando l’impegno del settore a contribuire a un futuro alimentare più equo e rispettoso dell’ambiente.