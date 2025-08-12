Extra Cuoca 2025: Talento al femminile e olio d’oliva di eccellenza

Nell’anticipazione della quinta edizione di Extra Cuoca 2025, un’iniziativa nazionale volta a celebrare il talento culinario femminile e l’ingrediente oro della dieta mediterranea, si è tenuta una degustazione esclusiva di oli extravergine d’oliva destinati alle partecipanti. Questa selezione, frutto di una ricerca meticolosa, racchiude alcune delle eccellenze olivicole italiane, con etichette provenienti dalle rispettate competizioni Ercole Olivario (alla sua XXXIII edizione) e La Goccia d’Ercole 2025, attestando un livello qualitativo elevatissimo.Extra Cuoca 2025, più che un semplice concorso, si configura come un vero e proprio laboratorio di creatività culinaria, un crocevia tra tradizione e innovazione. Il focus principale risiede nella capacità delle chef di esaltare la complessità e le sfumature degli oli extravergine di oliva di pregio, integrando le loro proprietà uniche in creazioni gastronomiche originali e raffinate.Per affiancare le concorrenti in questa sfida stimolante, il concorso offre un percorso formativo intensivo, progettato per approfondire la conoscenza dell’olio extravergine d’oliva in tutte le sue dimensioni. Il programma didattico non si limita agli aspetti sensoriali – profili aromatici, note gustative, persistenza – ma esplora anche le proprietà nutrizionali, con un focus sull’importanza degli acidi grassi monoinsaturi e degli antiossidanti. Un’attenzione particolare è dedicata alla biodiversità olivicola, tracciando il legame intrinseco tra le cultivar locali, il territorio di produzione e le caratteristiche organolettiche dell’olio. Si affrontano le tecniche di abbinamento, stimolando la sperimentazione e l’interpretazione personale.A supporto di questo approccio olistico, ogni chef avrà a disposizione una scheda tecnica dettagliata per ciascun olio extravergine, un vero e proprio “passaporto” sensoriale che ne illustra le caratteristiche distintive. Questo strumento permetterà alle concorrenti di comprendere appieno le peculiarità di ciascun olio, facilitando la scelta del partner gastronomico ideale per le proprie ricette e promuovendo una cucina consapevole, attenta alla qualità e alla valorizzazione del territorio.Il progetto è promosso da un solido partenariato, che include il Comitato di Coordinamento del Concorso Ercole Olivario, l’Associazione Nazionale Donne dell’Olio (As) e Lady Chef, il prestigioso dipartimento femminile della Federazione Italiana Cuochi (Fic), a testimonianza dell’impegno congiunto nel promuovere la cultura dell’olio extravergine d’oliva e nel sostenere il ruolo delle donne nel mondo della cucina. Le iscrizioni al concorso rimarranno aperte fino al 30 settembre, invitando le chef professioniste a cimentarsi in questa sfida unica e ad esprimere la propria creatività attraverso l’eccellenza dell’olio extravergine.