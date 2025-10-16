FAO 80 Anni: Un Francobollo per il Futuro Sostenibile

Un nuovo francobollo celebra un traguardo significativo: gli ottanta anni dalla Fondazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), agenzia specializzata delle Nazioni Unite.

L’emissione, valida per le spedizioni postali ordinarie all’interno dell’Europa e nel bacino del Mediterraneo, incarna visivamente l’impegno dell’organizzazione verso un futuro più equo e sostenibile.

La composizione grafica, attentamente studiata, pone al centro l’iconografia dell’anniversario.

Il logo degli 80 anni si fonde armoniosamente con i principi guida della FAO, incarnati negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS).

Questi obiettivi, ambiziosi e cruciali per il benessere del pianeta e dell’umanità, mirano a eradicare la fame, promuovere l’agricoltura sostenibile, combattere il cambiamento climatico e ridurre le disuguaglianze.

Il marchio istituzionale della FAO, simbolo riconosciuto a livello globale, è integrato con il motto “Fiat panis” – “Sia pane” – espressione che racchiude l’aspirazione all’abbondanza e alla condivisione di risorse alimentari.

La rappresentazione simbolica di una spiga di grano, intrecciata nel numero 80, evoca la fertilità della terra, il lavoro del contadino e la promessa di un futuro senza fame.

Lo sfondo del francobollo presenta una veduta suggestiva della sede della FAO a Roma, situata nel cuore del quartiere Aventino, un luogo intriso di storia e di significato per l’organizzazione.

La bandiera delle Nazioni Unite, che troneggia in alto, testimonia l’appartenenza della FAO al sistema delle Nazioni Unite e il suo ruolo cruciale nella realizzazione dei suoi obiettivi globali.

Questa emissione filatelica non è solo un omaggio a un’istituzione che ha lavorato instancabilmente per migliorare la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale in tutto il mondo, ma anche un invito a riflettere sulle sfide complesse che ancora ci attendono: la crescita demografica, i cambiamenti climatici, la desertificazione, la perdita di biodiversità e le disuguaglianze sociali che impediscono a milioni di persone di accedere a cibo nutriente e a un tenore di vita dignitoso.

Il francobollo, dunque, si configura come un piccolo, ma significativo, promemoria dell’importanza di un impegno collettivo per un futuro più sostenibile e giusto per tutti.