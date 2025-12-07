Farmer e Artist: Sapori e Culture a Trieste

Farmer e Artist: un crocevia di sapori e culture al cuore di TriesteIl Mercato Coperto di Trieste si anima per l’edizione 2025 di Farmer e Artist, un evento che celebra la ricchezza agroalimentare del territorio e l’incontro tra agricoltura, arte e comunità.

Cinquant’aziende agricole, un numero che testimonia la crescente popolarità e l’importanza di questa iniziativa, aprono le loro porte per offrire un viaggio sensoriale attraverso i sapori autentici di una regione crocevia di influenze culturali.

La manifestazione, giunta alla settima edizione, non si limita a presentare prodotti locali, ma funge da ponte tra il Friuli Venezia Giulia e i paesi limitrofi.

Stand provenienti da Austria, Slovenia, Croazia, Lombardia e Veneto creano un vero e proprio mosaico di eccellenze gastronomiche, arricchendo l’offerta con specialità uniche e raccontando storie di passione e tradizione.

L’ingresso libero e la varietà di attività proposte – laboratori didattici per adulti e bambini, concerti dal vivo – rendono l’evento accessibile a un pubblico ampio e diversificato.

Il panorama offerto è variegato e di alta qualità.

Tra le realtà presenti, spiccano le Antiche Mele dell’alto Friuli, custodi di varietà antiche e di tecniche di coltivazione rispettose dell’ambiente.

I liquori agricoli, come il gin al miele del Carso, offrono un assaggio delle peculiarità territoriali.

L’olio extravergine di oliva, ottenuto da olivi secolari del Carso e dell’Istria, incarna la cura e l’attenzione dedicate alla qualità.

L’olio di zucca della Carinzia, il fagiolo di San Quirino, la cipolla di Cavasso, i vini del Carso e dell’Istria, le birre artigianali e una vasta selezione di formaggi completano un’offerta gastronomica che soddisfa ogni palato.

Un elemento di particolare interesse è rappresentato dall’associazione Orti Rupestri di Belluno, che porta con sé una selezione di semi rari e un’importante missione: preservare la biodiversità agraria, un patrimonio fragile da tutelare con rigore e consapevolezza.

La presenza di venti Presìdi Slow Food e di nove aziende certificate bio sottolinea l’impegno verso pratiche agricole sostenibili e la valorizzazione di prodotti unici e tradizionali.

Farmer e Artist è un progetto promosso da GAL Carso-LAS Kras, Slow Food Italia e Fondazione Campagna Amica, con il contributo di numerosi partner istituzionali e associazioni, tra cui Ad Formandum, Aidia Trieste, l’Associazione Viticoltori del Carso e la Scuola di Musica 55.

L’evento incarna un modello di sviluppo territoriale basato sulla valorizzazione delle risorse locali, l’innovazione, la sostenibilità e la promozione di un turismo consapevole e legato alla scoperta delle tradizioni e dei sapori autentici.

Un’occasione per riscoprire il valore del cibo come elemento di connessione tra uomo, natura e cultura.