Felice Venanzi Campione Italiano del Bergamotto: Roma trionfa in Calabria

Il profumo inebriante del bergamotto, un’essenza distintiva del Mediterraneo, ha incoronato a Reggio Calabria Felice Venanzi, maestro pasticciere e co-titolare della storica Pasticceria Grué di Roma. La vittoria al Campionato Italiano del Bergamotto, una competizione di altissimo livello promossa da Apei – Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana – rappresenta un riconoscimento al talento e alla creatività di Venanzi e, più ampiamente, alla tradizione dolciaria romana.L’evento, sostenuto dalla Regione Calabria e dal prestigioso Museo Nazionale del Bergamotto di Reggio, non è stato solo una gara di abilità, ma una celebrazione di un agrume unico, il bergamotto calabrese, dal profumo intenso e dalle proprietà aromatiche ricercate in pasticceria e non solo. La Calabria, patria indiscussa del bergamotto, ha offerto un palcoscenico ideale per un concorso che ha visto sfidarsi i migliori pasticceri italiani, ognuno impegnato a reinterpretare in chiave moderna e innovativa le caratteristiche distintive di questo frutto.Felice Venanzi, con la sua creazione, ha saputo coniugare magistralmente l’eleganza classica della pasticceria romana, ereditata e valorizzata nella Pasticceria Grué, con l’audacia di una visione contemporanea. La sua interpretazione del bergamotto non si è limitata a un semplice utilizzo dell’agrume, ma ha esplorato le sue diverse sfaccettature, dalla nota agrumata e rinfrescante all’aroma floreale e persistente, traducendole in un’esperienza sensoriale complessa e appagante.Il Campionato Italiano del Bergamotto, più di una competizione, si pone come un’occasione per promuovere la valorizzazione di un prodotto tipico calabrese di eccellenza, sostenendo le produzioni locali e incentivando la ricerca di nuove applicazioni in pasticceria. Apei, con la sua iniziativa, contribuisce a diffondere la cultura del gusto e a promuovere il patrimonio gastronomico italiano nel mondo, rafforzando l’immagine di un Made in Italy sinonimo di qualità, creatività e passione. La vittoria di Felice Venanzi, portabandiera della pasticceria romana, testimonia l’importanza di unire tradizione e innovazione per creare prodotti unici e di grande impatto emotivo, capaci di raccontare storie di territorio e di persone. La Pasticceria Grué, con questa prestigiosa vittoria, conferma il suo ruolo di custode di una tradizione dolciaria che continua a evolversi, senza dimenticare le proprie radici.