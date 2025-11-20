Festa dell’Albero: Celebrare il Pianeta, Educare il Futuro

La Festa dell’Albero, che ogni anno illumina il 21 novembre, rappresenta molto più di una semplice ricorrenza: è un appuntamento cruciale per riaccendere la consapevolezza collettiva riguardo alla salute del nostro pianeta e al ruolo imprescindibile degli ecosistemi forestali.

In un’epoca segnata da cambiamenti climatici accelerati e dalla crescente pressione antropica, questa celebrazione si configura come un’occasione per educare, ispirare e mobilitare, in particolare le nuove generazioni, verso un futuro più sostenibile.

L’impegno delle istituzioni, in questo senso, è tangibile.

Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (CUFaa), attraverso il suo Raggruppamento Biodiversità, si fa promotore di un calendario fitto di iniziative a livello nazionale.

Piantumazioni simboliche, visite guidate alla scoperta della flora e della fauna locali, laboratori didattici interattivi e seminari formativi: un ventaglio di attività volte a rendere accessibile la complessità del mondo naturale a un pubblico eterogeneo.

Il valore intrinseco del patrimonio boschivo italiano è quantificabile, ma insopprimibile.

Oltre undici milioni di ettari ricoperti da boschi rappresentano una superficie considerevole, pari al 36,7% del territorio nazionale.

Questa estesa copertura arborea ospita un tesoro immenso: oltre dodici miliardi di alberi, una media di duecento piante per ogni cittadino.

Un dato che sottolinea la responsabilità condivisa di proteggere e valorizzare questa ricchezza.

Ma il patrimonio italiano non si limita alla mera quantità.

Inseriti in questo contesto, si ergono i “Patriarchi Verdi”, i 4.944 alberi monumentali, testimoni silenziose della storia, custodi di biodiversità e scenari di una bellezza che trascende il tempo.

Questi alberi, dichiarati monumentali per la loro età, dimensioni e valore paesaggistico, rappresentano un’eredità inestimabile, un patrimonio genetico e culturale che ci impegna a proteggere con cura.

La Festa dell’Albero, quindi, non è solo un momento di celebrazione, ma un richiamo all’azione.

Un’occasione per riflettere sull’importanza della riforestazione, della gestione sostenibile delle risorse forestali, della conservazione della biodiversità e dell’adozione di comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente.

È un invito a riscoprire il legame profondo che ci unisce al mondo naturale, a comprendere che la salute del pianeta è indissolubilmente legata al nostro benessere.