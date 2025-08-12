HomeFiere & EventiFesta delle Malghe del Latemar: Tradizioni e Sapori Alpini

Festa delle Malghe del Latemar: Tradizioni e Sapori Alpini

La Festa delle Malghe del Latemar: Un Viaggio nel Cuore delle Tradizioni AlpineIl 3 agosto, il Latemar si anima con un evento che celebra l’essenza stessa della cultura montana: la Festa delle Malghe. Più di una semplice sagra, si tratta di un’immersione autentica nel patrimonio alpino, un’esperienza sensoriale che coinvolge gusto, vista e suono, offrendo un ritratto vivido della vita tradizionale in queste valli.Il Latemar, con il suo profilo imponente e la sua natura incontaminata, fa da sfondo ideale a questa celebrazione. Per raggiungere le malghe, custodi di saperi antichi e panorami mozzafiato, gli appassionati potranno usufruire di due opzioni: la cabinovia Ochsenweide, che conduce in quota offrendo una vista impareggiabile, e la seggiovia panoramica Oberholz, entrambe a prezzi agevolati (5 euro andata e ritorno) per l’occasione. Il percorso, lungo il sentiero Latemar Alp, si snoda tra prati fioriti e pascoli verdeggianti, offrendo scorci incantevoli e un contatto privilegiato con la natura.I visitatori saranno accolti nelle strutture tradizionali di quattordici malghe: Ortner, Gerber, Tholer, Hofer, Baito de la Scofa, Oberholz, Mayrl, Ganischger, Zischg, Weigler, Epircher Laner, Platzl-Römerkeller, Oberholz e una delle perle architettoniche più ammirate delle Dolomiti, il rifugio Oberholz, situato a 2096 metri. Ogni malga offre un’esperienza unica, un’occasione per scoprire la storia, le tradizioni e i prodotti tipici di questa terra.La festa è un trionfo di sapori autentici, preparati con cura e passione dai membri delle associazioni locali: giovani contadini, Sport Club di Ega (sci e calcio), vigili del fuoco volontari, KFS associazione di famiglie, gruppo Skiteam Latemar e Pompieri de Tiezèr. Il palato sarà deliziato da una vasta gamma di specialità altoatesine: Strauben con marmellata di mirtilli rossi, i celebri canederli all’albicocca e allo speck con gulasch, costine di maiale, selvaggina, cotolette, lo strudel imperiale, würstel bianchi e molte altre prelibatezze.L’atmosfera sarà resa ancora più suggestiva dalle musiche tradizionali che risuoneranno tra le malghe e dai suoni dei corni alpini che echeggeranno lungo il sentiero numero 9. Un momento di riflessione e spiritualità sarà offerto dalla celebrazione della messa all’aperto, alle ore 11, sul prato del fienile Tholer-Schupf.La Festa delle Malghe del Latemar non è solo una festa gastronomica, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, un’occasione per riscoprire le radici culturali di una comunità che ha saputo conservare intatto il suo legame con la montagna e con le sue tradizioni. Un evento imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza autentica nel cuore delle Dolomiti, a soli venti minuti da Bolzano e facilmente accessibile anche con i mezzi pubblici. Un’occasione unica per celebrare la bellezza, la ricchezza e l’ospitalità di questa terra.

