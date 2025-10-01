Festival del Tortellino: un viaggio tra storia, gusto e identità bolognese.

Il Festival del Tortellino, giunto alla sua tredicesima edizione, si configura come un pilastro culturale e gastronomico per Bologna, ben oltre la semplice celebrazione di un prodotto tipico.

L’evento, sostenuto dal Comune e organizzato da Tour-tlen, non è solo un’occasione per la fruizione di sapori autentici, ma un vero e proprio atto di identità e appartenenza, un ponte che collega passato, presente e futuro della città.

L’assessore alla Scuola e alla Pace, Daniele Ara, ha sottolineato come questa manifestazione rappresenti un’opportunità cruciale per educare i cittadini, in particolare i più giovani, al valore della tradizione culinaria e per offrire ai turisti un’esperienza immersiva nella vera essenza di Bologna.

Il tortellino, infatti, è molto più di un semplice dolce ripieno; incarna secoli di storia, di innovazione e di evoluzione.

Dalle ricette originarie, tramandate di generazione in generazione, alle interpretazioni contemporanee, il tortellino riflette i cambiamenti sociali, economici e culturali che hanno plasmato il territorio bolognese.

La sua De.

Co.

(Denominazione Comunale di Origine) dal 2021 ne attesta il valore intrinseco e la necessità di preservarne l’autenticità.

Il Festival si propone quindi di riordinare il discorso attorno al cibo, spesso offuscato da narrazioni superficiali o distorte, restituendo al tortellino il ruolo di ambasciatore della gastronomia bolognese nel mondo.

L’evento non è solo un palcoscenico per la degustazione, ma un vero e proprio laboratorio di idee, dove chef e produttori possono sperimentare nuove combinazioni di sapori e tecniche di preparazione, pur nel rispetto della tradizione.

Quest’anno, l’offerta gastronomica sarà particolarmente variegata, con venti ricette che spaziano dal classico tortellino in brodo di cappone, espressione del comfort food bolognese per eccellenza, a creazioni innovative che integrano ingredienti di mare, prodotti del bosco e proposte vegetariane, testimoniando la capacità di reinterpretare un simbolo senza snaturarlo.

L’edizione 2024 rende omaggio a Giacomo Garavelli, figura chiave nell’istituzione del Festival, che con la sua visione lungimirante ha saputo trasformare un’idea in un appuntamento imprescindibile per la città e un motore di valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale.

Il Festival del Tortellino è, in definitiva, un invito a riscoprire il gusto autentico di Bologna e a celebrare la sua identità unica.