Fiera del Tartufo: Acqualagna si prepara a un evento internazionale

Acqualagna, scrigno marchigiano incastonato nel cuore del territorio pesarese, si appresta a celebrare un evento di risonanza internazionale: la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco.

L’appuntamento, che si svolgerà dal 1° novembre al 23 novembre 2025, trasformerà la suggestiva Piazza Enrico Mattei in un vibrante crocevia di profumi, sapori e culture, proiettando l’eccellenza gastronomica italiana verso nuovi orizzonti.

Quest’anno, la Fiera si presenta con un’offerta ampliata e rinnovata.

Un elemento distintivo sarà l’inaugurazione del nuovo Hub del Tartufo, una struttura polifunzionale di 2.500 metri quadrati, concepita per offrire un’esperienza immersiva nel mondo del tartufo.

Non si tratterà semplicemente di un’area espositiva, ma un vero e proprio centro di conoscenza, dove degustazioni guidate, workshop tematici e mostre interattive illustreranno la storia, la coltivazione, la valorizzazione e l’utilizzo del pregiato fungo.

In linea con la vocazione globale dell’evento, il gemellaggio con Sarrión, città spagnola rinomata per la produzione di tartufo nero, si consolida e si arricchisce, accogliendo oltre cinquanta espositori provenienti da diverse nazioni.

Questa collaborazione testimonia l’interesse crescente verso le diverse varietà di tartufo e le loro peculiarità, promuovendo un dialogo interculturale e un ampliamento delle conoscenze.

La cerimonia inaugurale, prevista il 1° novembre al Teatro Conti, vedrà il conferimento della prestigiosa Ruscella d’Oro 2025 allo chef e influencer Max Mariola, figura di spicco nel panorama culinario contemporaneo.

L’assegnazione di questo premio sottolinea l’importanza della comunicazione e dell’innovazione nel promuovere i prodotti tipici italiani nel mondo, e il suo contributo alla divulgazione della cultura gastronomica.

In quell’occasione, lo chef presenterà una creazione inedita, un piatto che celebra l’incontro tra il tartufo bianco e i vini locali, offrendo ai presenti un’anteprima delle prelibatezze che caratterizzeranno la Fiera.

Il 2 novembre sarà dedicato all’esplorazione delle sinergie tra tartufo e vino.

Il primo Forum Nazionale dei Vini da Tartufo offrirà un’occasione unica per approfondire il tema dell’abbinamento cibo-vino, attraverso degustazioni guidate da esperti enologi e letture letterarie ispirate al tartufo e al mondo vitivinicolo.

Un appuntamento imperdibile sarà il Tartufo Award – Gara delle Città del Tartufo, in programma l’8 e il 9 novembre.

Chef provenienti da diverse città italiane si sfideranno a colpi di creatività e maestria culinaria, proponendo primi piatti a base di tartufo bianco che esalteranno i sapori e le tradizioni regionali.

La competizione sarà giudicata da una giuria tecnica di alto livello, presieduta dal noto giornalista gastronomico Gabriele Principato del Corriere della Sera, e vedrà la partecipazione di chef stellati come Davide Oldani e Giacomo Devoto, insieme a personalità di spicco del mondo televisivo e dei cooking show, tra cui Giancarlo Magalli, Tiberio Timperi e Giorgione, che animeranno l’evento con la loro presenza e competenza.

La conduzione sarà affidata alla carismatica Giulia Capocchi di Rai Uno.