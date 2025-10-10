Fiera d’Ottobre a Larino: il Molise al centro del commercio agroalimentare

La 282ª edizione della Fiera d’Ottobre di Larino, nel cuore del Molise, si è aperta con il consueto taglio del nastro, segnando un capitolo significativo in una storia secolare di scambi commerciali e culturali.

Lungi dall’essere un mero evento locale, la fiera attira oggi un centinaio di espositori provenienti da diverse regioni italiane – Abruzzo, Puglia, Lombardia, Emilia-Romagna, Sicilia – e testimonia l’attrattività del territorio frentano come nodo cruciale per il commercio agroalimentare.

La presenza di delegazioni albanesi sottolinea ulteriormente la vocazione internazionale dell’evento.

L’inaugurazione, officiata dal Sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo, in congiunzione con le autorità locali – il Sindaco, il Presidente della Provincia di Campobasso, il Presidente della Regione Molise e rappresentanti dei comuni limitrofi, delle associazioni di categoria – ha sancito un momento di rinnovata fiducia nelle potenzialità del Molise.

Il Sottosegretario ha espresso il suo legame affettivo con la regione, sottolineando come quest’ultima stia assumendo un ruolo di primo piano in diversi comparti, in particolare nel settore primario, con particolare riferimento all’allevamento, alla zootecnia e alla pesca.

L’affermazione di un “ruolo da protagonista” non è un’iperbole, ma il riflesso di una strategia mirata a valorizzare le risorse e a proiettare il Molise in un contesto economico più ampio.

La visione strategica si articola in una sinergia tra tradizione e innovazione, riconoscendo che la forza distintiva dei prodotti agroalimentari italiani risiede nella loro unicità, nella loro intrinseca connessione con la storia e con il territorio.

Si tratta di un patrimonio immateriale, un insieme di saperi e di tecniche tramandate di generazione in generazione, che conferisce ai prodotti molisani e italiani un valore aggiunto inestimabile.

L’obiettivo è dunque quello di ampliare la riconoscibilità del territorio, collegando i settori primari – agricoltura, allevamento, pesca – con realtà complementari come il turismo enogastronomico, creando un’offerta integrata e sostenibile.

L’apertura della fiera è stata altresì caratterizzata da un gesto di forte significato umano e civile: un messaggio di pace rivolto alla popolazione di Gaza.

L’assessore comunale alle attività produttive, Angela Vitiello, ha sottolineato come l’avvio del cessate il fuoco rappresenti un segnale di speranza e un’opportunità per riflettere sull’importanza della solidarietà e del dialogo tra i popoli, valori che permeano l’identità del territorio molisano e che si riflettono nella sua apertura al mondo.

La Fiera d’Ottobre di Larino, quindi, non è solo una vetrina commerciale, ma un simbolo di un territorio che guarda al futuro con ottimismo e responsabilità, senza dimenticare i valori che lo rendono unico e speciale.