Fieracavalli 2024: Passione, Innovazione e Tradizione Equestre a Verona

Fieracavalli 2024: Un Crogiolo di Passione, Innovazione e Tradizione nel Mondo EquestreVerona si appresta ad accogliere l’attesissima 127ª edizione di Fieracavalli, una vetrina imprescindibile per il settore equestre internazionale, che si svolgerà dal 6 al 9 novembre.

L’evento si presenta con un’identità rinnovata, con un nuovo layout progettato per ottimizzare l’esperienza di visitatori, professionisti e appassionati.

Lungi dall’essere una semplice fiera, Fieracavalli rappresenta un ecosistema complesso, un punto di incontro tra tradizione secolare e innovazione, un catalizzatore per lo sviluppo di una filiera che contribuisce in maniera significativa all’economia italiana.

Il nuovo percorso espositivo, concepito per favorire la fluidità e l’intuitività, guida il pubblico attraverso una vasta area espositiva che comprende 12 padiglioni e sei aree all’aperto.

Qui, si svela la ricchezza e la diversità del patrimonio equestre italiano e globale: dalle pregiate razze autoctone – testimonianza di un’eredità millenaria – ai migliori esemplari di razza araba, spagnola e americana, provenienti da tutto il mondo.

Un vero e proprio viaggio tra culture e tradizioni, animato da oltre 200 appuntamenti, che spaziano dalle competizioni sportive di alto livello a suggestivi spettacoli e coinvolgenti animazioni.

Le 35 associazioni allevatoriali partecipanti, con i loro 2.200 esemplari, incarnano la dedizione e l’impegno nel preservare e valorizzare il patrimonio equestre.

A completare il quadro, le 700 aziende espositrici provenienti da 25 Paesi, trasformano Fieracavalli in un vero e proprio paradiso per lo shopping equestre, dedicato a cavalieri e appassionati.

Fieracavalli non è solo un evento commerciale, ma un pilastro per l’evoluzione del mondo equestre italiano.

La filiera, oggi stimata in oltre 3 miliardi di euro annuali, sostiene più di 100.000 posti di lavoro, testimoniando il suo impatto economico e sociale.

La manifestazione, nata come espressione di una tradizione secolare, è il risultato di una collaborazione sinergica tra diverse istituzioni e stakeholders, tra cui il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, la Federazione Italiana Sport Equestri (Fise), la Fédération Equestre Internationale (FEI), l’ITA-Italian Trade Agency, la Regione Veneto, il Comune e la Provincia di Verona.

L’edizione 2025 si preannuncia come un traguardo significativo, con il ritorno dell’ippica dopo ben 25 anni, l’eccellenza del dressage al centro dell’attenzione, la conferma della prestigiosa tappa di Coppa del Mondo con i migliori atleti internazionali, e nuove partnership strategiche con il settore della moda e un’offerta food innovativa, curata da rinomati chef e produttori enogastronomici italiani.

Oltre alle competizioni sportive di alto livello che si svolgono in due padiglioni durante tutti i quattro giorni dell’evento, Fieracavalli continua a offrire un ricco programma di “sport entertainment”.

L’Arena Fise, ampliata e riorganizzata, offre uno spazio dedicato alle competizioni della Federazione Italiana Sport Equestri.

Parallelamente, il Gala d’Oro serale, “Bellezza”, al padiglione 8, offre uno spettacolo unico, con artisti equestri nazionali e internazionali che creano un’atmosfera magica e coinvolgente.

Alle Gallerie Mercatali, le Crazy Horse Night, il fuori fiera ufficiale, propongono serate a tema con DJ set di artisti internazionali come Skin, voce degli Skunk Anansie, e una non-stop di 12 ore con sonorità house, minimal e techno.

Fieracavalli, dunque, si conferma come un evento di primaria importanza, capace di generare valore reale, mettendo in connessione impresa, cultura e territorio, e valorizzando la collaborazione tra pubblico e privato, e celebrando la passione infinita per il cavallo.