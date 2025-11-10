Fieracavalli: Successo Numerico e Innovazione a Verona

Fieracavalli si è conclusa a Veronafiere, celebrando un’edizione che ha segnato un punto di rottura rispetto al passato, culminando in un successo numerico e qualitativo significativo.

La 127esima edizione ha visto l’afflusso di oltre 140.000 visitatori, un dato che consolida la manifestazione come uno dei principali eventi equestri a livello globale, e ha registrato la presenza di delegazioni provenienti da 79 nazioni, ampliando ulteriormente la sua portata internazionale rispetto alle 73 del 2024.

La fiera non è stata semplicemente un raduno di appassionati, ma un vero e proprio crocevia di culture e competenze, un’occasione per dialogare e innovare nel mondo equestre.

I 12 padiglioni e le sei aree esterne hanno offerto un panorama completo del settore, spaziando dall’allevamento e la riproduzione all’equitazione sportiva, dalla selleria e gli accessori alla cura e il benessere del cavallo.

La ricchezza di questa edizione si è concretizzata anche nella straordinaria varietà equina presente: ben 2.200 esemplari, rappresentanti ben 60 razze diverse, hanno offerto al pubblico la possibilità di ammirare la bellezza e la diversità del mondo equino, dalle robuste razze da tiro alle eleganti figure di dressage.

Un elemento cruciale del successo di Fieracavalli è stata la partecipazione di 700 aziende espositrici, provenienti da 25 Paesi, che hanno presentato le ultime novità tecnologiche e i prodotti più innovativi per il settore.

Questo dato sottolinea l’importanza di Fieracavalli come piattaforma commerciale di riferimento per aziende e professionisti del settore, un punto di incontro per stabilire contatti, creare partnership e sviluppare nuove opportunità di business.

Oltre alla dimensione commerciale, l’edizione 2024 si è distinta per un programma fitto di eventi, che ha visto susseguirsi oltre 200 appuntamenti.

Dimostrazioni sportive, seminari tecnici, workshop di specializzazione, convegni e performance artistiche hanno offerto al pubblico un’esperienza immersiva e coinvolgente, toccando tutte le sfaccettature del mondo equestre, dall’addestramento del cavallo all’importanza del legame uomo-animale.

Fieracavalli si conferma quindi non solo una vetrina di prodotti e servizi, ma un vero e proprio motore di sviluppo per il settore, un luogo di incontro e di scambio di idee che contribuisce a promuovere la cultura equestre e a valorizzare il patrimonio equino italiano e internazionale.

La fiera ha consolidato il suo ruolo di ponte tra tradizione e innovazione, un punto di riferimento imprescindibile per chiunque voglia rimanere aggiornato sulle ultime tendenze e sulle nuove sfide del mondo equestre.