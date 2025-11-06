Fieracavalli: Verona, il cuore pulsante del mondo equestre italiano.

Fieracavalli, a Verona, si configura non semplicemente come cornice di una delle più rinomate celebrazioni del vino italiano, ma, grazie all’impegno costante e alla dedizione di operatori e appassionati, come effettivo epicentro del mondo equestre a livello globale.

Questa affermazione, sottolineata durante l’apertura della 127ª edizione della fiera, riflette la convergenza di discipline diverse – equitazione sportiva, allevamento di razze pregiate, tradizione ippica e l’autentico legame emotivo che unisce cittadini a questi straordinari animali.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per valorizzare l’eccellenza del modello alimentare italiano.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Masaf), presente con uno stand dedicato, intende promuovere la qualità intrinseca dei prodotti italiani, frutto del lavoro instancabile di imprenditori, allevatori, agricoltori e pescatori.

Si tratta di un patrimonio da presentare con orgoglio, incarnando l’essenza del Made in Italy, sinonimo di elevati standard qualitativi, estetica raffinata e promozione del benessere.

Il Ministro Francesco Lollobrigida ha evidenziato come la ricchezza di un paese non derivi da elargizioni, bensì dalla capacità delle imprese di generare valore aggiunto.

Questo processo richiede una comunicazione efficace e trasparente, capace di esaltare le peculiarità e le competenze del sistema produttivo italiano.

Il padiglione Masaf, in questo contesto, svolge un ruolo cruciale, fungendo da vetrina per l’eccellenza italiana e facilitando l’incontro tra produttori e consumatori.

Fieracavalli non è quindi solo una fiera, ma un vero e proprio crocevia culturale ed economico, un luogo dove si celebrano tradizioni secolari, si promuovono nuove tecnologie e si rafforzano i legami tra l’uomo e il cavallo, contribuendo a diffondere un’immagine dell’Italia capace di coniugare passione, qualità e innovazione.

La fiera si pone come un catalizzatore di crescita e sviluppo per l’intero comparto equestre, proiettando l’Italia verso un futuro sempre più prospero e sostenibile.