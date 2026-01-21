Fieragricola: l’agricoltura italiana guarda al futuro tra innovazione e tradizione

La 117ª edizione di Fieragricola, in programma a Veronafiere dal 4 al 7 febbraio, si configura come un crocevia globale per l’agricoltura, un vero e proprio laboratorio di idee e soluzioni per il futuro del settore primario.



Con un’imponente presenza di 816 espositori, 136 convegni e workshop, un’area espositiva di 52.000 metri quadrati e un focus specifico sulle innovazioni tecnologiche, la fiera proietta l’agricoltura italiana verso nuovi orizzonti.

Un’area dedicata alle mostre zootecniche “Dynamic Show”, di 6.000 metri quadrati, testimonia l’importanza della tradizione unita al progresso.



La partecipazione attesa di operatori e buyer provenienti da 28 Paesi sottolinea la riconosciuta leadership italiana nel panorama agroalimentare internazionale.

L’evento, presentato al Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste in presenza del Ministro Francesco Lollobrigida, riflette una visione strategica che pone la qualità e l’innovazione al centro della competitività del settore.



Come sottolineato dal Ministro, l’agricoltura italiana deve fondarsi su questi due pilastri per realizzare la visione di Cavour: generare crescita economica e occupazione, radicando il settore primario nel tessuto produttivo nazionale.

L’agricoltore italiano non è solo un produttore alimentare, ma un custode del paesaggio, un attore fondamentale nella salvaguardia dell’ambiente e nella tutela della biodiversità.

Riconoscere e valorizzare questo ruolo è essenziale per garantire la sostenibilità del sistema agroalimentare.

Fieragricola ambisce a dimostrare come l’ingegno italiano, con la sua capacità di integrare tradizione e tecnologia, possa superare le sfide del futuro, dalla gestione efficiente delle risorse idriche alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico.

Federico Bricolo, Presidente di Veronafiere, evidenzia il valore aggiunto dell’agricoltura italiana, sostenuto da una ricca biodiversità, filiere efficienti, una specializzazione produttiva elevata e una notevole capacità di adattamento.

Questa combinazione di fattori permette all’agricoltura italiana di eccellere in Europa, producendo alimenti di alta qualità e contribuendo un modello di sostenibilità.

Con una storia di 128 anni, Fieragricola si conferma un punto di riferimento per il settore, impegnata a sostenere la crescita delle imprese agricole, a promuovere l’innovazione in ogni suo aspetto – dalla meccanizzazione alla ricerca genetica – e a garantire la redditività e la competitività del comparto primario.

La fiera non è solo un evento commerciale, ma una piattaforma per il dialogo, la condivisione di conoscenze e la creazione di nuove opportunità di business.

In un contesto globale in rapida evoluzione, Fieragricola si propone come un motore di progresso per l’agricoltura italiana e un esempio virtuoso per il mondo.

