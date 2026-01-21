Fieragricola Verona: Agricoltura Mediterranea tra Innovazione e Tradizione

Fieragricola Verona: Un Crogiolo di Tradizione, Innovazione e Sfide per l’Agricoltura MediterraneaLa 117ª edizione di Fieragricola, in programma a Veronafiere dal 4 al 7 febbraio, si configura come un evento cruciale per il settore agricolo italiano ed europeo, celebrando la ricchezza e la resilienza della dieta mediterranea.

La rassegna, un punto di riferimento a livello internazionale, pone l’attenzione su vitivinicoltura, olivicoltura e ortofrutta, settori che incarnano un modello agricolo sempre più orientato alla sostenibilità, all’internazionalizzazione e alla gestione proattiva dei cambiamenti climatici.



Il peso economico delle produzioni vegetali italiane nel 2024 ha raggiunto quasi i 37,2 miliardi di euro, con un incremento del 2,9% rispetto all’anno precedente.



Questa cifra riflette la forza di un patrimonio agrobiodiversificato, dove il vino (4,26 miliardi di euro), l’olio d’oliva (2,06 miliardi) e l’uva da vinificazione e da tavola (1,25 miliardi) costituiscono pilastri fondamentali.



Il comparto della frutta, con le mele (1,2 miliardi di euro), l’uva da tavola (589,1 milioni), le arance (688,4 milioni) e le pere (534,6 milioni), contribuisce in modo significativo a questo panorama economico.



La superficie agricola utilizzata (SAU) italiana, estesa per 12,4 milioni di ettari, vede le colture permanenti occupare una quota rilevante, pari al 17% (oltre 2,11 milioni di ettari).



All’interno di questo segmento, spiccano l’olivo (985.481 ettari), la vite (629.517 ettari), il frutteto (386.631 ettari) e gli agrumeti (112.033 ettari), testimonianza di una vocazione agronomica radicata nel territorio.



Un dato particolarmente significativo è la redditività del fattore terra nelle aziende frutticole e vitivinicole italiane, che si posizionano ai vertici a livello europeo.



Secondo le analisi del Crea, il reddito netto per ettaro nelle aziende frutticole si attesta a 3.076 euro, un valore che sale a 4.186 euro per le aziende vitivinicole, e si colloca a 1.738 euro per ettaro nel caso dell’olivicoltura.

Questi risultati sottolineano l’importanza di una gestione efficiente e di pratiche agronomiche innovative per massimizzare la produttività e la sostenibilità.

Fieragricola si propone come piattaforma di incontro e di scambio tra operatori del settore, ricercatori, agronomi, veterinari e agricoltori.

L’edizione 2024, come sottolineato dal brand manager Matteo Pasinato, non è solo un’occasione di business, ma un vero e proprio crogiolo di idee e soluzioni per affrontare le sfide del futuro.



La rassegna, infatti, promuove attivamente la sostenibilità, l’innovazione tecnologica e l’internazionalizzazione, offrendo una vetrina privilegiata per il “Made in Italy” e le sue eccellenze agrarie.



L’ampio programma di 136 convegni pratici e didattici, con accesso gratuito, mira a diffondere conoscenze, favorire la formazione continua e promuovere lo sviluppo di pratiche agricole avanzate.

Un focus particolare sarà dedicato alla meccanizzazione italiana, presentata come best practice per operatori internazionali provenienti da diversi Paesi, interessati a scoprire le ultime tecnologie e soluzioni per l’agricoltura di precisione.



L’evento si configura quindi come un motore di progresso condiviso, volto a rafforzare la competitività del settore agroalimentare italiano nel contesto globale.



