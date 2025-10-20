‘Forme’: Dieci Anni di Formaggio Italiano a Bergamo

Dall’alto delle Alpi alla pianura Padana, un viaggio sensoriale e culturale si rinnova: dal 24 al 26 ottobre, Bergamo si trasforma nel cuore pulsante di ‘Forme’, la celebrazione del formaggio italiano che compie la sua decima edizione.

Un progetto ambizioso, promosso dalle Camere di Commercio di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio, che intende non solo valorizzare un comparto agroalimentare di eccellenza, ma anche raccontare una storia di territori, tradizioni e saperi artigianali.

‘Forme’ non è semplicemente una fiera, ma un vero e proprio ‘palcoscenico diffuso’, un’esperienza immersiva che coinvolge la città in un susseguirsi di eventi, degustazioni guidate, laboratori creativi (le cosiddette ‘cheese labs’), mercati a chilometro zero e incontri tematici.

L’obiettivo è quello di creare un ponte tra produttori, consumatori e appassionati, favorendo la scoperta e la comprensione delle complessità legate alla produzione casearia artigianale.

Bergamo Alta, con la sua atmosfera medievale e i portici storici del Palazzo della Ragione, ospita la tradizionale ‘Piazza Mercato delle Cheese Valleys’, un luogo di incontro tra i produttori e il pubblico, dove è possibile assaporare la varietà dei formaggi locali.

Al Circolino, le masterclass tenute da esperti del settore offriranno approfondimenti tecnici e sensoriali, mentre le degustazioni guidate permetteranno di apprezzare le sfumature di aromi e sapori.

Quest’anno, una novità dirompente porta il progetto ‘Forme’ nel cuore di Bergamo Bassa, sul Sentierone.

Qui, verrà allestito un innovativo ‘Cheese Park’, un’area dedicata alla gastronomia, che celebra il legame tra Bergamo, Alba e Parma, tre città riconosciute dall’UNESCO per la loro creatività culinaria.

Un omaggio a tre eccellenze gastronomiche che condividono un patrimonio di sapori e tradizioni millenarie.

Questa iniziativa sottolinea il ruolo cruciale del formaggio come elemento di coesione culturale e territoriale, capace di unire diverse realtà e di promuovere un turismo enogastronomico di qualità.

Il culmine dell’evento sarà la finalissima degli ‘Italian Cheese Awards’, un premio di prestigio che riconosce l’eccellenza dei formaggi italiani, coronando il lavoro di allevatori, casari e produttori artigianali.

La cerimonia, che si terrà alla fiera di Bergamo, premierà le produzioni più innovative e autentiche, testimoniando la vitalità e la ricchezza del settore caseario italiano.

‘Forme’ si configura quindi come una vetrina strategica per l’agroalimentare lombardo e nazionale, un’occasione unica per promuovere la cultura del formaggio e per valorizzare il territorio in tutte le sue sfaccettature.