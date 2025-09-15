Franciacorta brilla agli Emmy Awards: lusso e Made in Italy

Franciacorta, l’eccellenza lombarda delle bollicine, ha siglato un’ulteriore, prestigiosa tappa nella sua storia di internazionalizzazione.

In occasione della 77ª edizione degli Emmy Awards©, l’evento che celebra i massimi riconoscimenti nel mondo dell’intrattenimento televisivo, Franciacorta ha assunto per il quinto anno consecutivo il ruolo di “Official Sparkling Wine”.

La cerimonia, svoltasi al Peacock Theater di Los Angeles e trasmessa in diretta su CBS, ha rappresentato un’occasione unica per esporre l’eleganza e la raffinatezza di questo Metodo Classico italiano a un pubblico globale di professionisti e appassionati.

Questa partnership consolidata testimonia la crescente popolarità di Franciacorta come simbolo di qualità e prestigio, in grado di competere con successo con le più rinomate denominazioni di Champagne.

La scelta di Franciacorta, che si distingue per il rigoroso disciplinare di produzione e la sua peculiare identità territoriale, sottolinea un’attenzione sempre maggiore verso prodotti che coniugano tradizione, innovazione e sostenibilità.

L’Emmy Awards, con la sua vastissima audience, ha offerto una vetrina impareggiabile per Franciacorta, promuovendone non solo il gusto inconfondibile, frutto di vitigni autoctoni come Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco, ma anche il suo profondo legame con il territorio e le competenze artigianali dei produttori.

Il ruolo di “Official Sparkling Wine” non si limita a una semplice presenza, ma implica una collaborazione attiva, con Franciacorta che ha accompagnato la cerimonia con le sue bollicine, contribuendo a creare un’atmosfera di celebrazione e lusso.

Questa presenza strategica si inserisce in un più ampio progetto di Franciacorta volto a rafforzare il suo posizionamento nel mercato internazionale, comunicando i valori distintivi della denominazione: l’autenticità, l’eccellenza produttiva, l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente e la promozione della cultura enogastronomica italiana.

L’associazione con un evento di tale portata come gli Emmy Awards rappresenta un investimento significativo per il futuro, volto a consolidare la reputazione di Franciacorta come uno dei migliori spumanti del mondo, un vero ambasciatore del Made in Italy.

In un mercato sempre più competitivo, la capacità di Franciacorta di creare partnership di prestigio e di comunicare efficacemente la propria identità si rivela un fattore chiave per il suo continuo successo.