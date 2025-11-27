Gambero Rosso a 40 anni: nasce la guida al caffè italiano

Il Gambero Rosso, icona indiscussa della guida enogastronomica italiana, si appresta a celebrare un significativo traguardo: i quarant’anni di attività.

In occasione di questo anniversario, e in concomitanza con le imminenti festività natalizie, la prestigiosa testata presenta una novità assoluta: la prima edizione della guida “Caffè e Torrefazioni d’Italia 2026”.

Un volume che non solo esplora il panorama nazionale del caffè, ma ne ridefinisce anche i criteri di valutazione.

La guida, curata da Andrej Godina e Mauro Illiano, introduce un inedito sistema di rating, i “Macinini”, che si discostano dal classico punteggio del Gambero Rosso, offrendo una misurazione più granulare della qualità e dell’eccellenza.

Questo nuovo approccio riflette un’evoluzione nel modo di concepire e apprezzare il caffè, che va ben oltre la semplice degustazione.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio, come anticipato dal direttore responsabile Lorenzo Ruggeri, che preluda a una progressiva transizione verso un formato digitale per le guide enogastronomiche della Città del Gusto, segnando una possibile conclusione di un’era cartacea.

Il processo di selezione è stato impegnativo, con la degustazione di oltre mille caffè e l’assegnazione di 158 prestigiosi “Tre Macinini”, testimonianza dell’elevata qualità del settore.

Numerosi premi speciali hanno riconosciuto l’eccellenza delle torrefazioni italiane, delineando un mosaico di competenze e tradizioni regionali.

Tra questi, spiccano il Premio Torrefazione dell’Anno a Caffè Agust (Lombardia), per l’innovazione e la visione del prodotto, e il Premio Torrefazione Home dell’Anno a Nespresso (Lombardia), che ha saputo interpretare le esigenze del consumatore domestico.

Cafezal (Lombardia) si distingue come Torrefazione Specialty dell’anno, elevando l’arte della torrefazione a un livello di eccellenza.

Kimbo (Campania) riceve il Premio Torrefazione Gourmet, celebrazione di un gusto intenso e appagante.

Ditta Artigianale (Toscana) è stata premiata per l’eccellenza complessiva, mentre Caffè Putto (Piemonte) incarna l’artigianalità e la cura dei dettagli.

Lavazza (Piemonte), leader indiscusso, ottiene il premio per la Sostenibilità, sottolineando l’impegno verso pratiche etiche e rispettose dell’ambiente.

Julius Meinl (Veneto) si aggiudica il premio Torrefazione Bio, riconoscendo l’adozione di metodi di coltivazione e lavorazione biologici.

Esse Caffè (Emilia Romagna) celebra la tradizione, mentre Caffè Pascucci (Marche) incarna l’innovazione.

Caffè Iaquinta (Calabria) emerge come Rivelazione Linea Professionale, mentre Caffè Bontadi (Trentino Alto Adige) conquista il riconoscimento Linea Home.

Bialetti (Lombardia) è premiata per la sua offerta di Caffè Alternativo, Caffè Morettino (Sicilia) per il suo impegno nel Made in Italy, Torrefazione Mokaflor (Toscana) per la promozione della cultura del caffè nel mondo.

L’anniversario dei quarant’anni sarà celebrato con un evento di grande portata, previsto per la fine di ottobre 2026, negli spazi suggestivi della Nuvola, a Roma.

Questo evento segnerà non solo un traguardo, ma anche una visione del futuro, proiettando il Gambero Rosso verso nuove sfide e confermando il suo ruolo di guida imprescindibile nel panorama enogastronomico italiano.