Gelato e Treno: Un Viaggio nel Gusto della Cucina Italiana

Un’iniziativa inedita e simbolica ha unito il gusto, il viaggio e la promozione del patrimonio culturale italiano: la presentazione della nuova livrea del treno ‘Leonardo Express’, dedicata alla candidatura della ‘Cucina Italiana’ a Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO. L’evento, celebrato al binario 1 della stazione di Roma Ostiense, ha visto la creazione di un gelato appositamente studiato dall’Associazione Italiana Gelatieri (AIG), un omaggio gustoso all’eccellenza agroalimentare e all’importanza del trasporto ferroviario come ponte tra culture e territori.La cerimonia ha rappresentato un connubio di sapori e competenze, con la partecipazione dei campioni mondiali di gelateria Eugenio Morrone e Rosario Nicodemo, artefici di uno stecco tricolore dedicato al ‘Leonardo Express’. L’abile combinazione di sorbetto al lampone, yogurt e pesto pistacchio leggermente salato ha incarnato l’innovazione e la ricerca di equilibrio che contraddistinguono la gelateria artigianale italiana. A completare l’offerta, gli Ambasciatori del gelato nel Mondo, Paolo Costantini e Giorgio Bianchi, hanno presentato una selezione di frutta di stagione e gusti ricercati, esplorando profili aromatici inaspettati come il sorbetto ai fichi, la combinazione di frutti rossi, lavanda e zenzero, la nocciola, il burro salato e le mandorle croccanti.“Per AIG è un onore partecipare a un’iniziativa così significativa,” ha dichiarato Claudio Pica, segretario generale dell’Associazione Italiana Gelatieri. “Esprimiamo la nostra gratitudine al Ministro Lollobrigida e al Presidente Tanzilli, instancabili sostenitori della candidatura della ‘Cucina Italiana’ e promotori del valore del trasporto ferroviario come strumento di promozione turistica e culturale. Questo evento celebra non solo la nostra tradizione culinaria, ma anche il gelato artigianale, un’eccellenza che incarna l’ingegno e la maestria dei nostri gelatieri.”L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio, quello della candidatura della cucina italiana all’UNESCO, un riconoscimento atteso per il 10 dicembre 2025 a Nuova Delhi. Simbolo di una storia millenaria, la cucina italiana è molto più che un semplice insieme di ricette: è un patrimonio immateriale che racchiude tradizioni, saperi, rituali e valori, trasmessi di generazione in generazione e profondamente legati al territorio. Il gelato artigianale, con la sua varietà di gusti, la sua creatività e la sua capacità di interpretare i prodotti locali, ne rappresenta un’espressione gustosa e universale.La scelta di legare l’immagine del ‘Leonardo Express’, treno che collega l’aeroporto di Fiumicino al cuore di Roma, a questa candidatura, sottolinea l’importanza di creare un’esperienza di viaggio indimenticabile, in grado di accogliere i visitatori e di presentare loro le eccellenze del territorio. L’evento non è solo un’occasione di degustazione, ma un vero e proprio invito a scoprire la ricchezza e la diversità della cucina italiana, un tesoro da proteggere e da condividere con il mondo.