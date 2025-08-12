HomeFiere & EventiGelato e Treno: Un Viaggio nel Gusto della Cucina Italiana

Gelato e Treno: Un Viaggio nel Gusto della Cucina Italiana

Redazione CityFood
By Redazione CityFood
1
Fiere & Eventi
Articolo precedente
Intossicazione da botulino a Cagliari: Fiesta Latina nel mirino.
Articolo successivo
EasyCoop: l’estate rivela i cibi preferiti degli italiani.

Un’iniziativa inedita e simbolica ha unito il gusto, il viaggio e la promozione del patrimonio culturale italiano: la presentazione della nuova livrea del treno ‘Leonardo Express’, dedicata alla candidatura della ‘Cucina Italiana’ a Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO. L’evento, celebrato al binario 1 della stazione di Roma Ostiense, ha visto la creazione di un gelato appositamente studiato dall’Associazione Italiana Gelatieri (AIG), un omaggio gustoso all’eccellenza agroalimentare e all’importanza del trasporto ferroviario come ponte tra culture e territori.La cerimonia ha rappresentato un connubio di sapori e competenze, con la partecipazione dei campioni mondiali di gelateria Eugenio Morrone e Rosario Nicodemo, artefici di uno stecco tricolore dedicato al ‘Leonardo Express’. L’abile combinazione di sorbetto al lampone, yogurt e pesto pistacchio leggermente salato ha incarnato l’innovazione e la ricerca di equilibrio che contraddistinguono la gelateria artigianale italiana. A completare l’offerta, gli Ambasciatori del gelato nel Mondo, Paolo Costantini e Giorgio Bianchi, hanno presentato una selezione di frutta di stagione e gusti ricercati, esplorando profili aromatici inaspettati come il sorbetto ai fichi, la combinazione di frutti rossi, lavanda e zenzero, la nocciola, il burro salato e le mandorle croccanti.“Per AIG è un onore partecipare a un’iniziativa così significativa,” ha dichiarato Claudio Pica, segretario generale dell’Associazione Italiana Gelatieri. “Esprimiamo la nostra gratitudine al Ministro Lollobrigida e al Presidente Tanzilli, instancabili sostenitori della candidatura della ‘Cucina Italiana’ e promotori del valore del trasporto ferroviario come strumento di promozione turistica e culturale. Questo evento celebra non solo la nostra tradizione culinaria, ma anche il gelato artigianale, un’eccellenza che incarna l’ingegno e la maestria dei nostri gelatieri.”L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio, quello della candidatura della cucina italiana all’UNESCO, un riconoscimento atteso per il 10 dicembre 2025 a Nuova Delhi. Simbolo di una storia millenaria, la cucina italiana è molto più che un semplice insieme di ricette: è un patrimonio immateriale che racchiude tradizioni, saperi, rituali e valori, trasmessi di generazione in generazione e profondamente legati al territorio. Il gelato artigianale, con la sua varietà di gusti, la sua creatività e la sua capacità di interpretare i prodotti locali, ne rappresenta un’espressione gustosa e universale.La scelta di legare l’immagine del ‘Leonardo Express’, treno che collega l’aeroporto di Fiumicino al cuore di Roma, a questa candidatura, sottolinea l’importanza di creare un’esperienza di viaggio indimenticabile, in grado di accogliere i visitatori e di presentare loro le eccellenze del territorio. L’evento non è solo un’occasione di degustazione, ma un vero e proprio invito a scoprire la ricchezza e la diversità della cucina italiana, un tesoro da proteggere e da condividere con il mondo.

Keep exploring...

Where to Stay in Bogotá: The Best Neighborhoods for Your Visit

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

10 Travel Hacking Mistakes to Avoid

Creating a brand new sound from nothing can be quite tricky when you first start out which is why we have compiled a list...

8 Things to Know About the Bilt Rewards Mastercard

A Complete Guide to the Japan Rail Pass

Tongariro Crossing Hike: Alpine National Park In New Zealand

Should Travel Be Inexpensive?

Places to travel

Rouge et Noir

Frazione Clapey, 25 11020 Arnaz, Italy
Booking
CHIAMA

Fishing Season on Mayflower

Mayflower Riverbed, Oakland, California
Booking
CHIAMA
Free

Pumpkin Patch Season

Notch Trail, Pacifica, California
Booking
CHIAMA
10$

Related Articles

Extra Cuoca 2025: Talento al femminile e olio d’oliva di eccellenza

Nell'anticipazione della quinta edizione di Extra Cuoca 2025, un’iniziativa nazionale volta a celebrare il...

Festival del Couscous: Un Viaggio Culturale tra Sapori e Tradizioni

Il couscous, patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO dal 2020, sarà al centro di un'esplosione di...

Roma celebra l’artigianato birrario: nasce il Premio Birre Preziose

Il tessuto economico e culturale del Lazio, e in particolare di Roma, celebra l'artigianato...

San Giuseppe Jato: la 242ª Esposizione Zootecnica del Vallone

Un'immersione nella tradizione siciliana: la 242ª Esposizione Zootecnica del Vallone, a San Giuseppe Jato.Dal...

Enrico Bartolini a FoodeBook: Montecatini Terme celebra eccellenze

Montecatini Terme e la Celebrazione di un’Eccellenza Gastronomica e Culturale: Enrico Bartolini al FoodeBookMontecatini...

Festa delle Malghe del Latemar: Tradizioni e Sapori Alpini

La Festa delle Malghe del Latemar: Un Viaggio nel Cuore delle Tradizioni AlpineIl 3...

Paestum Campione della Mozzarella: Trionfa l’Eccellenza Campana

Nel cuore della regione Campania, a Paestum, si celebra un primato gastronomico: la denominazione...

Mantova in Festa: Celebrazione della Sbrisolona e del Gusto Italiano

Mantova si appresta a celebrare la Sbrisolona, una torta ben più di un dolce:...

Useful Links

California Sights

Read more

Book an amazing vacation

Experience California's sun, surf, wineries, nature, and vibrant cities!

Copyright ©Newspaper Theme.