Gelato Italiano in India: Un Viaggio di Sapori e Innovazione

Un Viaggio di Sapori: La Cucina Italiana si Fa Gelato in IndiaDa New Delhi a Mumbai, si apre un capitolo vibrante e gustoso della collaborazione italo-indiana: la decima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.

Quest’anno, l’evento si concentra con particolare attenzione sul gelato artigianale, un settore in rapida ascesa in India e un ponte naturale tra le tradizioni gastronomiche dei due paesi.

La crescita esponenziale del mercato indiano del gelato è un dato di fatto.

Le proiezioni parlano di un passaggio da 3,5 miliardi di dollari nel 2023-24 a ben 5,83 miliardi entro il 2028, un incremento significativo guidato da una crescente sofisticazione dei consumatori e una ricerca di esperienze sensoriali uniche.

Questa dinamica non è solo un fenomeno urbano; il gelato si sta diffondendo in città di medie e piccole dimensioni, ampliando il suo bacino di utenza e consolidando la sua posizione come prodotto di largo consumo.

Il segmento del gelato artigianale, in particolare, sta trainando questa crescita, alimentato dalla domanda di prodotti genuini, realizzati con ingredienti naturali e che esaltino la qualità delle materie prime.

L’Italia, culla della tradizione gelataria, offre all’India un ecosistema completo e avanzato, che va ben oltre la semplice produzione di gelato.

Dalle aziende leader nella fornitura di ingredienti di eccellenza, a quelle specializzate in macchinari all’avanguardia e attrezzature professionali, fino alle rinomate scuole di formazione che formano i maestri gelatieri del futuro, il contributo italiano è tangibile e prezioso.

Eventi di rilevanza internazionale come Sigep World testimoniano la forza e l’influenza del comparto italiano, generando un valore globale annuo stimato in 4 miliardi di dollari.

Questo know-how italiano si propone come risorsa per l’India, stimolando innovazione, migliorando gli standard qualitativi e promuovendo la sostenibilità.

La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo rappresenta un’occasione imperdibile per presentare le eccellenze italiane al pubblico indiano, attraverso un programma ricco e diversificato.

Masterclass tenute da scuole di gelato di prestigio, degustazioni guidate presso l’Istituto Italiano di Cultura di Delhi, e iniziative simili a Mumbai, offriranno un’immersione completa nel mondo del gelato artigianale italiano.

Il programma vede la partecipazione di figure chiave del settore, sia italiano che indiano.

Carlotta Fabbri, Presidente del Gruppo dei prodotti del gelato di Unione Italiana Food, condividerà la sua esperienza e visione del futuro del gelato.

Vasuki Punj, fondatore del marchio indiano Frozen Fun, e Shivani Mirchandani, fondatrice di Minus Thirty, uno dei brand di maggior successo del subcontinente, porteranno la loro prospettiva locale e contribuiranno a creare un dialogo costruttivo.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di Acomag, Ieg (Italian Exhibition Group) e Unione Italiana Food, evidenziando l’importanza di una sinergia tra istituzioni, aziende e professionisti per promuovere la cultura gastronomica italiana e rafforzare i legami commerciali tra Italia e India.

L’evento non è solo una celebrazione del gelato, ma anche un’opportunità per esplorare nuovi orizzonti di crescita e innovazione in un mercato in continua evoluzione.