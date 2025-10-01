Genova a Tavola: La Festa Nazionale dei Cuochi in Attesa UNESCO

Genova, Capitale del Gusto: La Festa Nazionale dei Cuochi Celebra l’Eccellenza Italiana in Attesa del Riconoscimento UNESCODall’11 al 14 ottobre, Genova si trasforma in un vibrante palcoscenico dedicato all’arte culinaria, accogliendo la Festa Nazionale dei Cuochi, un evento di portata nazionale organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi (Fic).

Quasi mille professionisti, provenienti da ogni angolo del Belpaese, invaderanno la città, offrendo un’immersione totale nelle ricchezze enogastronomiche italiane, in un momento cruciale per la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO, la cui decisione è attesa per dicembre.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà il Villaggio dei Cuochi, allestito al Porto Antico, un vero e proprio laboratorio a cielo aperto dove si susseguiranno show cooking aperti al pubblico, degustazioni guidate, stimolanti talk show con esperti del settore, laboratori didattici pensati per avvicinare i più giovani alla cucina e, naturalmente, competizioni culinarie che metteranno alla prova l’abilità e la creatività dei concorrenti.

Un’attenzione particolare sarà riservata alle giovani leve, con la Genova Gourmet Cup, una sfida che vedrà gli studenti degli istituti alberghieri liguri cimentarsi nella creazione di piatti innovativi e rappresentativi del territorio.

Il 13 ottobre, un corteo di oltre cinquecento chef, elegantemente in divisa, percorrerà le vie del centro storico, culminando in una solenne celebrazione religiosa nella Cattedrale di San Lorenzo, presieduta dal Cardinale Arcivescovo Marco Tasca.

La serata si concluderà con una raffinata cena di gala presso il Palazzo Ducale, simbolo della storia e della magnificenza genovese.

Il 14 ottobre, la Sala della Borsa ospiterà il “Buffet delle Regioni”, un’occasione unica per scoprire la varietà gastronomica italiana, con i delegati delle venti regioni che presenteranno un piatto tipico della propria terra.

Parallelamente, si terrà un convegno dedicato al futuro del mestiere del cuoco, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani e alle nuove sfide del settore.

L’evento includerà anche un itinerario alla scoperta delle serre di basilico di Prà, un luogo simbolo della produzione del pesto ligure, e un tour guidato delle botteghe storiche genovesi, custodi di antiche tradizioni artigianali.

A impreziosire la giornata sarà la presenza di Enrico Bartolini, rinomato chef stellato, che condividerà la sua esperienza e passione per la cucina italiana.

La Festa Nazionale dei Cuochi rappresenta un’opportunità straordinaria non solo per promuovere l’eccellenza gastronomica italiana, ma anche per valorizzare il territorio ligure, le sue tradizioni e il suo patrimonio culturale.

Come sottolineato dal Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, i prodotti tipici locali – dal profumato basilico al pesce fresco del Mar Ligure, dall’olio extra vergine alle erbe aromatiche delle colline, dal vino alle conserve – narrano la storia e l’identità di un popolo, incarnando un’eredità culinaria che merita di essere preservata e celebrata a livello globale.

L’evento si configura quindi come un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione, in un percorso volto a consolidare il ruolo dell’Italia come protagonista indiscussa nel panorama gastronomico mondiale.