Gensy 2025: Palermo tra cibo, solidarietà e cultura.

Palermo si appresta ad accogliere, dal 7 al 9 novembre, Gensy 2025, il congresso biennale ideato e promosso da La Sicilia di Ulisse, un evento che si radica nel cuore pulsante del Grand Hotel et Des Palmes.

Quest’anno, Gensy si apre alla città con un’iniziativa inedita: un percorso culinario diffuso che unisce cene esperienziali e un vibrante street food d’autore, orchestrato da maestri della cucina stellata e figure di spicco del panorama gastronomico.

Questa scelta non è casuale, ma riflette una profonda volontà di coniugare il piacere del cibo con la convivialità e un impegno concreto verso la solidarietà.

Il ricavato di queste iniziative sarà infatti devoluto a due associazioni siciliane, La Farfalla Lilla e Stella Danzante, che operano con dedizione ad Agrigento e Catania, dedicando la loro attività alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare, una sfida cruciale per il benessere delle nuove generazioni.

Gensy, più che un semplice congresso, ambisce a divenire un catalizzatore di cultura e un terreno fertile per la creazione di legami autentici tra persone, territori e idee.

In un’epoca segnata dalla superficialità e dalla frammentazione, la missione di La Sicilia di Ulisse è coltivare connessioni profonde – a tavola, durante il viaggio, e nel tessuto della vita quotidiana – riscoprendo il valore dell’ascolto e dell’autenticità.

Come sottolinea Tony Lo Coco, presidente de La Sicilia di Ulisse, Gensy vuole essere uno specchio riflettente di una visione ampia e complessa del vivere bene, dove il cibo, il vino, il viaggio e le relazioni umane si intrecciano in una sinfonia di esperienze.

L’edizione 2025 segna un punto di svolta, con l’adozione di un’identità forte e riconoscibile: Gensy.

Il nome, derivato dalla radice latina “gens,” evoca concetti di popolo, stirpe e comunità, e simboleggia un invito a superare i confini geografici e culturali, valorizzando le proprie radici e accogliendo il mondo con apertura mentale.

Il tema centrale del congresso, “Nutrire il corpo, coltivare l’anima,” stimola una riflessione approfondita sul concetto contemporaneo di benessere, inteso non solo come cura individuale, ma come costruzione di una cultura condivisa che celebra il tempo, il cibo, il vino, l’ospitalità e il viaggio come elementi essenziali per una vita piena e significativa.

Il programma prevede un’apertura vibrante venerdì 7 novembre con sette cene aperte al pubblico, distribuite in sei ristoranti de La Sicilia di Ulisse tra Palermo e Bagheria, dove chef ospiti affiancheranno i talenti locali in un’esperienza culinaria unica.

Il congresso, sostenuto dal Gruppo Mangia’s e da UniCredit, si rivolge a una platea selezionata di giornalisti, associati e professionisti del settore, e si articola in quattro talk moderati da esperti e giornalisti, che esploreranno le diverse sfaccettature del benessere.

La conclusione, domenica 9 novembre, si preannuncia un tripudio di sapori con un evento di street food d’autore nell’Orto Botanico di Palermo, dove oltre 40 chef de La Sicilia di Ulisse interpreteranno la tradizione culinaria siciliana in chiave moderna, offrendo un’esperienza gastronomica memorabile in un contesto suggestivo.