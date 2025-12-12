Giannola Nonino riceve il Premio Artusi 2025 a Forlimpopoli

Domenica 14 dicembre, alle ore 15:00, la suggestiva cornice della chiesa dei Servi a Forlimpopoli sarà teatro di un importante riconoscimento: la consegna del Premio Artusi 2025 a Giannola Nonino.

L’evento, curato da Laura Giorgi, celebra una figura emblematica dell’imprenditoria italiana, donna lungimirante che ha profondamente trasformato il panorama della distillazione e la cultura del cibo nel nostro Paese.

Il Premio Artusi, istituzione di Casa Artusi, premia personalità che, attraverso la propria opera e il proprio impegno, abbiano arricchito in modo significativo il patrimonio culturale legato all’alimentazione e al gusto.

La scelta di Giannola Nonino riflette un percorso professionale e umano di straordinaria rilevanza, sancito dalla seguente motivazione:”Per aver incarnato, con visione e determinazione, il valore della leadership femminile in un settore tradizionalmente dominato da modelli maschili, trasformando un’azienda familiare in un modello di eccellenza e sostenibilità.

Giannola Nonino ha saputo reinterpretare la grappa, distillato da sempre legato al mondo agricolo e alla tradizione popolare, elevandola a espressione monovitigno di ineguibile raffinatezza e complessità aromatica.

La sua grappa, non più semplice acquavite, ma custode del terroir e ambasciatrice dell’artigianalità italiana, si è affermata come simbolo di un’identità enogastronomica ricca di storia e innovazione.

Ma il suo impegno non si è limitato alla gestione aziendale.

L’instaurazione del Premio Nonino, giunto al cinquantesimo anniversario, testimonia una profonda vocazione al mecenatismo culturale, un investimento continuo nella promozione dell’arte, della letteratura e della ricerca, proiettando l’immagine di Forlimpopoli e dell’Italia nel panorama internazionale.

Un premio che, come quello Artusi, si nutre della convinzione che la cultura del cibo sia imprescindibile per la comprensione dell’uomo e della sua storia, un ponte tra tradizione e futuro, tra territorio e mondo.

“La cerimonia rappresenta un’occasione per riflettere sull’importanza di valorizzare il patrimonio agroalimentare italiano, sull’impatto positivo della leadership femminile e sulla necessità di unire l’eccellenza produttiva alla responsabilità sociale e culturale.