Giovani Chef e Pomodoro: Un Concorso per il Futuro del Gusto

“Eredità di Passione, Futuro di Sapore: il Pomodoro Show celebra la creatività dei giovani chef”Un tributo alla memoria di Costantino Cutolo e Salvatore Rega, due giovani imprenditori conservieri che hanno lasciato un segno profondo nel panorama agroalimentare, dà il via a “Pomodoro Show: la Creatività in Cucina”, un concorso nazionale volto a coltivare i talenti culinari di domani.

L’iniziativa, promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Anicav – l’associazione che riunisce le imprese leader nella trasformazione del pomodoro – si configura come un investimento nel futuro del settore, unendo il rispetto per le radici territoriali alla ricerca di innovazione.

Il concorso si rivolge agli studenti del quinto anno degli Istituti professionali per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, chiamati a esprimere il proprio ingegno nella creazione di una ricetta originale.

Il pomodoro, in tutte le sue forme – polpa, pelato e pomodorino – diviene la materia prima ispiratrice, invitando i giovani chef a unire tecnica impeccabile e audacia creativa.

L’obiettivo è quello di reinterpretare il prodotto simbolo della dieta mediterranea, valorizzandone le caratteristiche organolettiche e nutrizionali, attraverso abbinamenti inusuali e presentazioni innovative, senza però tradire l’essenza della tradizione gastronomica.

Un panel di esperti del settore, con l’apporto fondamentale di una nutrizionista di Fondazione Veronesi, guiderà la valutazione delle proposte.

La presenza dello chef stellato Gennaro Esposito, stimato interprete della cucina campana, conferisce all’iniziativa un ulteriore sigillo di prestigio, garantendo un giudizio tecnico autorevole e all’altezza delle aspettative.

La selezione dei finalisti si concluderà con un appuntamento culinario a Napoli, presso l’Accademia gastronomica MedEATerranea, in aprile 2026.

Il riconoscimento non si limita a un semplice attestato di merito.

I primi tre classificati riceveranno buoni scuola per l’acquisto di attrezzature e materiali didattici, oltre a una preziosa opportunità di apprendimento: una giornata formativa direttamente con lo chef Esposito, presso il suo rinomato ristorante La Torre del Saracino a Vico Equense.

Questo incontro ravvicinato permetterà agli allievi di immergersi nell’eccellenza culinaria, apprendendo tecniche avanzate e cogliendo l’ispirazione per il proprio percorso professionale.

Ma il “Pomodoro Show” va oltre la competizione e l’apprendimento.

La ricetta vincitrice sarà integrata nel ricettario del cluster Anicav, diventando parte integrante dell’iniziativa benefica “Il Pomodoro per la ricerca”, un evento di grande impatto sociale promosso dalla Fondazione Veronesi con il sostegno di Anicav e del Consorzio Ricrea.

Questo progetto ambizioso destina i proventi della vendita dei piatti ispirati alla ricetta vincitrice a sostenere la ricerca scientifica rivolta alla cura dei tumori pediatrici, testimoniando l’impegno del settore agroalimentare verso la salute e il benessere delle nuove generazioni.

“Pomodoro Show” si configura così come un circolo virtuoso: un investimento nella creatività dei giovani, un riconoscimento all’eccellenza italiana e un concreto contributo alla ricerca medica.