Giubileo del Gusto: Roma celebra i nuovi talenti della ristorazione.

Roma celebra l’innovazione gastronomica con il Giubileo del Gusto, un’iniziativa che ha visto l’assegnazione di prestigiosi riconoscimenti a dodici giovani talenti della ristorazione capitolina.

L’evento, svoltosi presso le Officine Farneto, è stato ufficializzato in cornice Excellence Food Innovation, testimoniando l’impegno della Fipe Confcommercio Roma nel sostenere le nuove generazioni di imprenditori del settore alimentare.

Il progetto, finanziato dalla Camera di Commercio di Roma attraverso il Bando 2024 volto a promuovere la competitività aziendale e lo sviluppo economico del territorio, rappresenta un investimento nel futuro del gusto romano.

I vincitori – Arlù, Caligola Osteria sincera, Concreto Cucina e vino, Criollo.

Il bistrot del gelato, Eddaje Pinsza Romana, Gabrini Osteria, Il Secchio e l’Olivaro, Iolanda Vino e Cucina, La gattabuia, Orietta e Rolando, Tartarughe Bar e bottega, Tinello Bistrot – incarnano la vitalità e la creatività che contraddistinguono la nuova ristorazione romana.

Ognuno di loro ha ideato una ricetta speciale, concepita appositamente per il Giubileo, che ora arricchisce l’Itinerario dei Sapori, una guida pensata per i residenti e i visitatori, inclusi i numerosi pellegrini che affollano la città.

Questo itinerario, declinato in una mappa stampata in mille esemplari, non si limita a indicare la posizione dei ristoranti premiati, ma propone un percorso esperienziale alla scoperta del patrimonio culinario romano rivisitato in chiave contemporanea.

L’immagine coordinata, curata dal brand Er Romano, ideato dall’architetto e illustratrice Lavinia Scafi, conferisce alla mappa un’identità visiva distintiva, evocando l’anima antica e vibrante della città.

L’intera iniziativa è stata orchestrata dall’agenzia Core comunicazione, che ha saputo coniugare competenza professionale e sensibilità artistica per creare un progetto di grande impatto culturale ed economico.

Sergio Paolantoni, presidente Fipe Roma, sottolinea come il Giubileo del Gusto ambisca a proiettare i riflettori sulle nuove leve della ristorazione, esaltando il loro talento, la loro passione e la loro capacità di innovare, sempre nel solco della tradizione.

L’appello è rivolto a tutti gli operatori del settore: unirsi alla comunità, condividere esperienze e contribuire attivamente a rafforzare il ruolo di Roma come capitale indiscussa dell’ospitalità e del piacere gastronomico.

Si tratta di un percorso in divenire, un investimento continuo nel futuro del gusto romano, che mira a sostenere e a promuovere chi, ogni giorno, contribuisce a rendere unica e memorabile l’esperienza culinaria nella Città Eterna.

Il Giubileo del Gusto non è solo un evento, ma un vero e proprio movimento per valorizzare la giovane promessa di Roma e celebrare la sua inesauribile capacità di reinventarsi.