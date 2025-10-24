Golosaria: 20 Anni di Eccellenza Agroalimentare Italiana

Golosaria: Un Viaggio Sensoriale nell’Eccellenza Agroalimentare ItalianaGolosaria, la rinomata manifestazione dedicata all’agroalimentare italiano, celebra quest’anno la sua ventesima edizione, proponendo un’immersione nel cuore del gusto contemporaneo.

Un evento che si configura non solo come fiera, ma come vero e proprio crogiolo di creatività, innovazione e rispetto per le tradizioni enogastronomiche del nostro paese.

Dall’1 al 3 novembre, tra le sale di Fiera Milano Rho, si materializza un universo di sapori, profumi e colori, un vero e proprio caleidoscopio che raccoglie il meglio dell’Italia in tavola.

Centinaia di produttori, consorzi di tutela, aziende agricole e artigiani alimentari aprono le loro porte, offrendo un’ampia gamma di prodotti, dalle eccellenze consolidate alle scoperte più sorprendenti.

A completare il quadro, la presenza di ristoratori e chef di fama, pronti a condividere le loro competenze attraverso masterclass e degustazioni.

Il cuore pulsante di Golosaria risiede nella sua capacità di valorizzare chi ha saputo reinterpretare la tradizione, infondendole una nuova linfa vitale.

Paolo Massobrio, fondatore e anima dell’evento, sottolinea come questa edizione sia dedicata alla riscoperta dei piccoli produttori, spesso custodi di saperi antichi e di pratiche sostenibili.

Un’attenzione particolare è rivolta a coloro che, pur radicati nel territorio, hanno saputo dialogare con le nuove tendenze, creando prodotti unici e distintivi.

Il vino, elemento imprescindibile del panorama enogastronomico italiano, occupa un ruolo di primaria importanza.

La rassegna ospita un’ampia selezione di etichette, dalle più prestigiose alle produzioni di nicchia, rappresentando un vero e proprio viaggio alla scoperta dei vitigni e dei terroir italiani.

I cinque Consorzi di Tutela lombardi, la prima partecipazione della Regione Piemonte con uno spazio dedicato, la presenza di 12 produttori calabresi e le rappresentanze provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia, testimoniano la ricchezza e la varietà del patrimonio vitivinicolo nazionale.

Quattro grandi collettive accoglieranno i “Top Hundred 2025” nelle categorie di Rossi, Bianchi e Spumanti, offrendo al pubblico l’opportunità di degustare alcuni dei vini più significativi del panorama italiano.

L’offerta gastronomica si arricchisce di innumerevoli proposte, che spaziano dai formaggi artigianali ai salumi di antica fattura, dai primi piatti regionali ai dolci innovativi.

Particolarmente interessanti le peculiarità provenienti da diverse regioni: dal Friuli giunge il Kombucha, bevanda fermentata millenaria, apprezzata per le sue proprietà benefiche, e farine speciali ottenute dal recupero di scarti agricoli, come vinacce, trebbie di birra e mele friulane.

La creatività dei pasticceri italiani si esprime in creazioni audaci come il gelato al gorgonzola o il panettone alla melanzana violetta, dimostrando come la tradizione possa essere reinterpretata in chiave moderna e sorprendente.

Novità di questa edizione è lo spazio dedicato all’educazione alimentare per i più piccoli, con laboratori didattici e una mostra retrospettiva che ripercorre i vent’anni di storia di Golosaria, consolidando il suo ruolo di evento non solo di degustazione, ma anche di trasmissione di valori e conoscenze per le future generazioni.

Un’occasione imperdibile per celebrare il gusto, la cultura e la passione per l’eccellenza agroalimentare italiana.