Harvest Beers: Omaggio alla Birra Italiana e al Fresco Luppolo

Harvest Beers: Celebrare l’Eccellenza Birraia Italiana e la Freschezza del LuppoloSi rinnova l’appuntamento con Harvest Beers, il prestigioso concorso promosso da Unionbirrai, l’associazione che rappresenta e promuove l’autentico panorama dei birrifici artigianali italiani indipendenti.

Quest’iniziativa, frutto di una collaborazione strategica con Italian Hops Company, si configura come un omaggio alla birra artigianale italiana e, in particolare, alla sua espressione più autentica: quella legata al raccolto del luppolo.

Harvest Beers non è semplicemente un concorso di birra; è una vetrina di territori, di tradizioni e di un’artigianalità che si radica nella qualità delle materie prime.

Il premio si focalizza sulle birre realizzate con luppolo appena raccolto, un ingrediente che conferisce al prodotto finito aromi e sapori intensi, unici e temporanei.

La particolarità di questo concorso risiede proprio nella sua capacità di catturare l’effimero, di celebrare la freschezza e la vitalità di un momento specifico nel ciclo vitale della pianta di luppolo.

La selezione comprende birre sia nella loro forma “fresh” – ovvero, prodotte immediatamente dopo la raccolta – sia nella versione “wet”, che preserva la massima espressione dei composti aromatici derivanti dalla lavorazione a freddo del luppolo umido.

Questo permette di apprezzare la ricchezza organolettiche che si perdono con l’essiccazione e la conservazione prolungata.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la filiera corta e la valorizzazione dei prodotti locali.

Unionbirrai, con Harvest Beers, non solo sostiene i piccoli birrifici, ma promuove anche la consapevolezza dei consumatori, invitandoli a scoprire la diversità e la qualità delle birre artigianali italiane, spesso frutto di un legame profondo con il territorio di origine.

L’iscrizione al concorso è aperta fino al 3 novembre attraverso il portale www.

birradellanno.

it, un punto di riferimento per il mondo della birra artigianale italiana.

La consegna delle birre candidate dovrà essere effettuata entro il 6 novembre presso la sede di Italian Hops Company, situata a Campogalliano (Modena), un centro nevralgico per la coltivazione e la lavorazione del luppolo in Italia.

Harvest Beers rappresenta un’opportunità irripetibile per i birrai italiani di mettere in mostra il proprio talento e la propria passione, contribuendo a rafforzare l’