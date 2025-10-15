Host Milano 2025: il futuro dell’ospitalità si fa in fiera.

Host Milano 2025 si prefigura come un evento cardine per il settore dell’ospitalità professionale, un crocevia globale che accoglierà a Fiera Milano dal 17 al 21 ottobre oltre 2.000 espositori provenienti da 56 nazioni.

La composizione internazionale, con una significativa presenza di aziende tedesche, spagnole, francesi, statunitensi, olandesi e britanniche, sottolinea il ruolo di Host come piattaforma di riferimento per le tendenze e l’innovazione a livello mondiale.

L’iniziativa, sostenuta da ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, vedrà la partecipazione di oltre 700 hosted buyer provenienti da circa 75 paesi, un segnale tangibile dell’importanza strategica dell’evento per il commercio internazionale.

Più che una semplice fiera, Host 2025 si propone come un vero e proprio laboratorio del futuro dell’ospitalità.

Francesca Cavallo, Head of Hospitality Exhibitions di Fiera Milano, evidenzia come l’evento non si limiti a presentare prodotti e servizi, ma anticipi i cambiamenti in atto e accompagni gli operatori del settore attraverso le diverse fasi di evoluzione.

Questa visione si riflette in un approccio olistico che abbraccia la tecnologia, i format gestionali, l’architettura degli spazi, il design e le esperienze immersive per i consumatori.

Quest’anno, l’attenzione sarà particolarmente focalizzata su tre pilastri fondamentali: innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo professionale.

Un elemento di spicco dell’edizione 2025 sarà il rinnovato salone Mipp – Milano Pane Pizza Pasta, un punto d’incontro cruciale per artigiani, pizzaioli e produttori di pasta fresca, che quest’anno vedrà la partnership con il Consorzio Sipan. Affiancati da altre nuove aree tematiche come Bakery Square, Beyond the Cup e sCIOCk, e dal ritorno del prestigioso World Barista Championship, gli espositori offriranno uno sguardo approfondito sulle ultime tendenze e tecniche.

La competizione Smart Label – Host Innovation Award, promosso da Host Milano e Fiera Milano in collaborazione con POLI.

design e ADI, continuerà a premiare le soluzioni più innovative e creative.

I Design Talks, organizzati con il supporto di POLI.

design e Newh, offriranno spunti di riflessione e approfondimento sulle sfide del design nell’ospitalità contemporanea.

L’evento si arricchisce inoltre di un intenso programma di eventi formativi, dimostrazioni pratiche (show cooking) e gare internazionali, per un totale di oltre 800 appuntamenti.

Questa ricca offerta di contenuti mira a fornire agli operatori del settore strumenti e conoscenze utili per affrontare le sfide del mercato e cogliere le opportunità di crescita, consolidando il ruolo di Host Milano come punto di riferimento imprescindibile per il futuro dell’ospitalità.