Host Milano: Innovazione, Sostenibilità e il Futuro dell’Ospitalità

L’evoluzione del settore dell’ospitalità e della ristorazione professionale si rivela in tutta la sua complessità e dinamismo a Host, la fiera di riferimento a livello globale, attualmente in corso a Fiera Milano.

L’evento non è semplicemente un’esposizione di prodotti, bensì un vero e proprio crocevia di idee, tecnologie e modelli di business che delineano il futuro del food service e dell’accoglienza.

L’edizione in atto vede la partecipazione di oltre duemila aziende, con una forte impronta internazionale, testimoniata dal 44% di espositori provenienti da ben 56 nazioni.

Questa presenza globale è ulteriormente confermata dall’afflusso di buyer provenienti da 75 paesi, a sottolineare l’attrattiva e la rilevanza del “Made in Italy” – un comparto che ha visto negli ultimi quattro anni una crescita esponenziale delle esportazioni, attestandosi all’11,2%.

Se la ristorazione professionale continua a rappresentare un pilastro fondamentale, l’eccezionale performance registrata nel settore delle macchine per gelato (+50%) segnala una rinnovata attenzione all’innovazione e alla personalizzazione dell’offerta, riflettendo un cambiamento nelle preferenze dei consumatori e un desiderio di esperienze culinarie uniche.

Francesca Cavallo, Head of Hospitality Exhibitions di Fiera Milano, ha evidenziato come Host si configuri come una piattaforma strategica, capace non solo di anticipare le tendenze emergenti, ma anche di guidare l’innovazione lungo l’intera filiera.

Questo approccio olistico abbraccia non solo le tecnologie all’avanguardia, ma anche il design degli spazi, i formati di ristorazione, i layout e, soprattutto, le esperienze di consumo.

L’edizione corrente pone un’enfasi particolare su tre direttrici cruciali: l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e l’importanza della formazione continua per i professionisti del settore.

Il ricco programma di Host prevede oltre 800 appuntamenti, workshop e dimostrazioni, rivolti a un pubblico diversificato che include distributori, rivenditori, esportatori/importatori, operatori del food service e del settore retail, nonché chef, consulenti e professionisti del settore.

Questo ampio spettro di partecipanti testimonia la centralità di Host come punto di riferimento per tutti gli attori della filiera.

La cerimonia inaugurale ha visto la partecipazione di figure istituzionali di spicco, come il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, Roberto Foresti, vice direttore generale Fiera Milano, e il presidente della Fondazione Fiera Giovanni Bozzetti, a sottolineare l’importanza strategica dell’evento per l’economia e l’immagine del territorio.

Host, dunque, si presenta come un motore di sviluppo, un laboratorio di idee e un vetrina del talento italiano nel mondo.