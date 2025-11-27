InnovAgriFood Week: Idee, Connessioni e Sostenibilità nel Sud

La quinta edizione di Innovation Agrifood Week si conclude il 28 novembre presso il CIHEAM Bari, lasciando un’eredità di idee, connessioni strategiche e un rinnovato slancio per l’innovazione nel settore agroalimentare.

Questi quattro giorni intensivi hanno rappresentato un crocevia cruciale, riunendo startup emergenti, imprese consolidate, centri di ricerca universitari e rappresentanti di istituzioni, delineando un panorama dinamico di opportunità e sfide.

La giornata conclusiva si aprirà con la celebrazione del Mediterranean Day, un momento dedicato a riflettere sull’importanza della cooperazione e dello scambio culturale nel bacino mediterraneo.

Seguirà la conferenza “Empowering Apulian Innovation Ecosystem for International Cooperation”, un evento organizzato in sinergia con la Regione Puglia, che ambisce a trasformare il territorio in un polo di attrazione per talenti e imprese innovative a livello globale.

Al centro della discussione vi sarà l’analisi approfondita delle leve strategiche per la crescita dell’ecosistema pugliese: l’accesso a finanziamenti mirati, la creazione di servizi di supporto personalizzati per startup e la promozione di un ambiente favorevole all’incubazione di nuove idee.

Un dialogo costruttivo coinvolgerà esperti provenienti da Italia, Mediterraneo e Africa, stimolando la nascita di collaborazioni concrete e durature, capaci di superare le barriere geografiche e culturali.

Interventi di rilievo sono previsti da Elda Perlino, Assessora Comunale con competenze nel clima, nella transizione ecologica e nella tutela ambientale, unitamente a rappresentanti di spicco delle istituzioni europee e del tessuto regionale.

Tra questi, Silvia Visciano, dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia, Luis Vivas-Alegre della Commissione Europea, Martina De Sole, rappresentante della Rete europea dei Living Lab, e Gianluigi De Gennaro, di Balab-Uniba, testimoniando l’ampia portata e il riconoscimento internazionale dell’iniziativa.

Parallelamente, l’International Illustrator Competition Award premierà la creatività e l’abilità artistica, mentre i Final Remarks concluderanno l’evento, arricchendo la riflessione con un video riepilogativo.

La Startup Exposition, allestita negli spazi della Canteen del CIHEAM Bari, offrirà un’ampia vetrina di progetti tecnologici all’avanguardia e soluzioni innovative per il settore agroalimentare.

“La Mia Week” pone l’accento sul ruolo imprescindibile della rete come motore propulsivo dell’innovazione.

La capacità di connettere talenti, istituzioni e territori si rivela fondamentale per rafforzare gli ecosistemi locali, promuovere l’imprenditoria giovanile e femminile e supportare le imprese impegnate nella transizione verso un modello di sviluppo più sostenibile e resiliente.

Si tratta di un approccio olistico che mira a costruire un futuro agroalimentare più equo, efficiente e capace di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla crescente domanda globale.

L’evento rappresenta dunque un catalizzatore per un cambiamento strutturale, un investimento nel capitale umano e nella capacità di innovare per un futuro più prospero e sostenibile.