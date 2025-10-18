Italia si mobilita: Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Sabato 15 novembre, l’Italia si mobilita per la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, un evento cruciale promosso da Fondazione Banco Alimentare, presentato ufficialmente presso la Casa di Reclusione di Milano Opera.

Questa edizione, come le precedenti, vedrà coinvolti oltre 12.000 supermercati in un’azione coordinata che mira a contrastare la crescente emergenza della povertà alimentare nel paese.

L’impegno logistico è considerevole: un esercito di circa 160.000 volontari, coordinati con precisione, supporteranno l’iniziativa presso i punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata, incoraggiando la cittadinanza a integrare la propria spesa settimanale con donazioni di prodotti alimentari essenziali.

I dati dell’edizione 2024 testimoniano l’impatto significativo dell’evento: 7.900 tonnellate di alimenti raccolte, distribuite attraverso una rete capillare di oltre 7.600 strutture caritative che forniscono supporto a 1.755.000 individui in condizioni di vulnerabilità in tutto il territorio nazionale.

“La Colletta Alimentare,” afferma Marco Piuri, Presidente di Fondazione Banco Alimentare ETS, “rappresenta molto più di una semplice raccolta di cibo; è un’iniziativa di profonda sensibilizzazione contro la fame e la difficoltà economica, un gesto educativo che invita a riflettere sulle disuguaglianze e a condividere risorse.

” In un contesto socio-economico sempre più complesso, l’iniziativa assume un significato ancora più rilevante.

I recenti dati Istat, che evidenziano la presenza di 5,7 milioni di persone in povertà assoluta (il 9,8% della popolazione), di cui 1,28 milioni sono minori e 2,2 milioni di famiglie vivono in condizioni di deprivazione materiale grave, sottolineano l’urgenza di un impegno collettivo.

La Colletta Alimentare offre a ogni singolo cittadino l’opportunità di partecipare attivamente alla costruzione di una società più equa e solidale.

L’inclusione delle persone detenute nell’iniziativa, con la loro partecipazione attiva, simboleggia la capacità di un gesto semplice di generare speranza e di contribuire a un cambiamento positivo, anche in contesti apparentemente marginali.

Si tratta di un atto di umanità che trascende le barriere sociali e contribuisce a riaffermare il valore della dignità umana, alimentando non solo corpi, ma anche anime.

La Giornata rappresenta quindi un monito costante e un invito all’azione per tutti, un’occasione per costruire ponti e rafforzare il tessuto sociale, dimostrando che la solidarietà è un bene prezioso da coltivare e proteggere.