Italmopa e Fiere di Parma: un accordo per valorizzare la molitura italiana.

L’unione strategica tra Italmopa, l’associazione che rappresenta l’industria molitoria italiana (parte di FederPrima/Confindustria), e Fiere di Parma segna un passo significativo per la promozione e la valorizzazione di un comparto industriale cruciale per l’economia nazionale e per l’eccellenza alimentare italiana.

Questo accordo di collaborazione, ufficialmente siglato il 1° ottobre, proietta un’attenzione rinnovata sulle prossime edizioni di Tuttofood (11-14 maggio 2026) e Cibus (4-6 maggio 2027), entrambe manifestazioni di primaria importanza nel panorama fieristico internazionale.

L’industria molitoria italiana, leader incontrastato in Europa, vanta una capacità produttiva di oltre 12 milioni di tonnellate di frumento lavorate annualmente, convertite in farine e semole che costituiscono la base essenziale dei prodotti alimentari più iconici del “Made in Italy”.

Non si tratta semplicemente di trasformare un cereale; si tratta di un processo sofisticato che combina tradizione secolare e innovazione tecnologica per garantire qualità, sicurezza e tracciabilità dei prodotti.

L’accordo con Fiere di Parma mira a creare un’esperienza immersiva per i visitatori, offrendo loro l’opportunità di approfondire la conoscenza di questo settore spesso “dietro le quinte” della filiera alimentare.

L’obiettivo è superare la semplice esposizione di prodotti finiti, per illustrare le competenze, le tecnologie e la passione che animano i molinaggi italiani.

La collaborazione si prefigge di evidenziare l’impatto dell’industria molitoria non solo in termini di volume di produzione, ma anche per la sua importanza nella salvaguardia del patrimonio culturale e gastronomico italiano.

L’industria molitoria, infatti, è intrinsecamente legata alla biodiversità, con la coltivazione di varietà di grano autoctone che conferiscono unicità e sapore ai prodotti derivati.

Attraverso iniziative congiunte, workshop dedicati, degustazioni guidate e presentazioni innovative, Italmopa e Fiere di Parma intendono rafforzare l’immagine del “Made in Italy” alimentare, focalizzandosi sulla qualità delle materie prime, sulla sostenibilità dei processi produttivi e sull’impegno costante per l’innovazione.

L’iniziativa rappresenta un investimento nel futuro dell’industria molitoria italiana, promuovendo la sua competitività sui mercati globali e consolidando il suo ruolo di pilastro fondamentale della tradizione gastronomica italiana.