Kizuna: Un Viaggio Sensoriale nel Giappone degli Anni ’80 a Roma

Un’immersione sensoriale nel cuore pulsante del Giappone degli anni ’80, un’esperienza architettonica e gastronomica di ampio respiro: è “Kizuna”, il festival che, dal 24 al 26 ottobre, trasformerà le Officine Farneto di Roma in un vibrante villaggio nipponico di oltre 3.000 metri quadrati.

La scenografia, curata dalla pluripremiata Valeria Vecellio – artefice di atmosfere indimenticabili con riconoscimenti come il David di Donatello e la Chioma di Berenice – offrirà uno spaccato autentico della Tokyo di un’epoca definitoria, un crogiolo di innovazione tecnologica e tradizione millenaria.

Kizuna, che in giapponese significa “legame” o “vincolo”, mira a celebrare l’intreccio tra cultura, gastronomia e innovazione del Giappone, esplorando anche le sue influenze sulla scena culinaria italiana contemporanea.

Oltre quindici stand gastronomici offriranno un viaggio attraverso le diverse regioni del paese, proponendo piatti iconici come i noodles, preparati al momento con tecniche tramandate, e l’inimitabile Wagyu giapponese, protagonista di degustazioni dedicate.

Un Sake Bar sapientemente selezionato presenterà una gamma di pregiati distillati, mentre un temporary restaurant, affidato a chef rinomati, offrirà un’esperienza culinaria più raffinata, interpretando la tradizione con una visione moderna.

L’evento non si limita a una semplice esposizione di prodotti tipici; un programma ricco di attività formative e interattive arricchirà l’esperienza.

Workshop gratuiti e corsi di cucina permetteranno ai visitatori di apprendere le tecniche di preparazione dei piatti tradizionali, svelandone i segreti e l’importanza culturale.

Due palchi accoglieranno spettacoli di danza, performance artistiche, show cooking coinvolgenti e talk con esperti del settore, offrendo un approfondimento sulle tendenze attuali del mondo gastronomico giapponese e la sua crescente influenza nel panorama culinario italiano.

Pensata per un pubblico di tutte le età, Kizuna include un’area dedicata ai più piccoli, con laboratori creativi e attività ludiche pensate per avvicinare i bambini alla cultura giapponese in modo divertente e stimolante.

Si tratta di un’occasione unica per scoprire la ricchezza e la profondità di un paese che continua a ispirare e affascinare il mondo.

Kizuna si configura quindi non solo come un festival gastronomico, ma come una vera e propria celebrazione della cultura giapponese, un ponte tra Oriente e Occidente.