La Pecora Nera premia l’eccellenza gastronomica del Lazio

La ventitreesima edizione della guida “Roma e Lazio de La Pecora Nera” fa il suo ritorno, arricchita dal prestigioso riconoscimento “Lazio Taste Award”, celebrando l’eccellenza gastronomica e la valorizzazione del territorio.

Presentata a Roma, nello spazio vibrante del Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo, la guida si configura come un vero e proprio atlante del gusto laziale, un compagno di viaggio per scoprire un mosaico di sapori autentici e tradizioni culinarie.

Il Lazio Taste Award, simbolo di un impegno concreto verso la promozione dei prodotti locali e della cucina regionale, premia quattordici ristoranti che si distinguono per la loro dedizione alla qualità e all’identità del territorio.

Tra i premiati, nomi affermati come Il Casaletto, Il Torchio e Lo Stuzzichino, affiancati da realtà più intime e rappresentative della cucina romana, come Osteria Anna e Trattoria del Cimino dal 1895.

L’iniziativa si estende oltre i confini regionali, riconoscendo sei ristoranti, tre a Milano e tre a Torino, per il loro contributo alla diffusione della gastronomia laziale in altre città.

Il volume, frutto di una collaborazione sinergica con l’Arsial, si articola in quattro sezioni principali, offrendo una panoramica completa dell’offerta gastronomica del Lazio.

La sezione “Tavole” guida il lettore attraverso 243 indirizzi, che spaziano dai ristoranti gourmet alle trattorie tradizionali, dalle enoteche con cucina ai neo-bistrot creativi, offrendo opzioni per ogni palato e occasione.

La sezione “Pause Golose” invita a scoprire 191 locali ideali per una sosta veloce e gustosa durante la giornata, che siano colazioni, pranzi, aperitivi o cene.

Infine, la sezione “Botteghe” offre uno sguardo privilegiato su 274 realtà artigianali e commerciali, dove è possibile scoprire e acquistare le eccellenze gastronomiche del territorio, integrate dal prezioso network dei Mercati di Campagna Amica, veri punti di riferimento per chi cerca prodotti agricoli di qualità a km 0.

La guida non trascura l’importanza della sostenibilità, segnalando con il simbolo “Pecora Green” 23 locali attenti all’ambiente e all’etica.

Un ulteriore riconoscimento è riservato alla qualità delle pizze, con 31 insegne premiate con l’HQF (High Quality Food) e tre pizzerie – 180 grammi pizzeria romana, Farinè la pizza e Mater – che si aggiudicano il massimo riconoscimento: le 5 pecore, simbolo di eccellenza assoluta nel mondo della pizza romana.

La nuova guida de La Pecora Nera si conferma così uno strumento indispensabile per chi desidera esplorare e apprezzare la ricchezza e la diversità del patrimonio gastronomico del Lazio.