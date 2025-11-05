Leopardi Gourmet: Poesia, Sapori e Tradizioni Recanatesi

Leopardi Gourmet: un Viaggio Sensoriale tra Poesia e Sapori RecanatesiRecanati si appresta a inaugurare “Leopardi Gourmet”, un’iniziativa inedita che trascende la tradizionale celebrazione del poeta, Giacomo Leopardi, per offrirne una prospettiva inedita, ancorata alle sue passioni e alle sue abitudini alimentari.

Il progetto, che si svolgerà nel weekend del 15 e 16 novembre, si configura come un percorso narrativo e multisensoriale, un vero e proprio viaggio nel tempo e nella cultura recanatese, capace di risvegliare emozioni e suggestioni attraverso la riscoperta dei sapori che nutrivano l’animo del poeta.

Lungi dall’essere un mero evento enogastronomico, “Leopardi Gourmet” intende offrire una chiave di lettura originale sulla figura leopardiana, spesso percepita esclusivamente attraverso il prisma della sua profonda malinconia e della sua acuta riflessione filosofica.

Una ricerca approfondita dei suoi carteggi e delle sue opere, condotta da studiosi di spicco, ha portato alla luce una lista sorprendentemente dettagliata – 49 vivande, per l’esattezza – che rivela un Leopardi appassionato di cucina, attento alla qualità degli ingredienti e ai sapori autentici, un uomo più vicino a noi di quanto la sua immagine letteraria possa suggerire.

Questo aspetto, spesso trascurato, si rivela una finestra privilegiata sulla sua personalità, rivelando un lato più umano, legato ai piaceri semplici e ai rituali quotidiani.

Il progetto, realizzato con il prezioso supporto della Regione Marche, l’associazione Tipicità e Confartigianato Imprese Marche, si propone di ricostruire, attraverso la sapiente abilità degli chef locali e dei produttori artigianali, i piatti preferiti dal poeta, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Non si tratta semplicemente di replicare ricette, ma di interpretare lo spirito del tempo, di recuperare tecniche di preparazione antiche e di valorizzare i prodotti tipici del territorio marchigiano, rispecchiando la filosofia leopardiana di ricerca dell’autenticità e del valore intrinseco delle cose.

La presentazione ufficiale del progetto, con una conferenza stampa aperta al pubblico, si terrà giovedì 6 novembre alle ore 12 nella Sala Consiliare del Comune.

Interverranno il sindaco Emanuele Pepa, la Sottosegretaria alla Presidenza della Giunta regionale delle Marche Silvia Luconi, il direttore di Tipicità Angelo Serri e il segretario di Confartigianato Macerata-Fermo-Ascoli Giorgio Menichelli, per illustrare i dettagli dell’iniziativa e le sue implicazioni culturali ed economiche per il territorio.

“Leopardi Gourmet” si prefigge di diventare un appuntamento fisso nel calendario degli eventi culturali marchigiani, un’occasione unica per avvicinare il pubblico alla figura complessa e affascinante di Giacomo Leopardi, attraverso il piacere della buona tavola e la riscoperta delle radici culturali che hanno plasmato la sua anima.