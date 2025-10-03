Lo Pan Ner: Dieci Anni di Sapori Alpini e Tradizioni

La decima edizione de “Lo Pan Ner-I Pani delle Alpi” si configura come un vibrante crocevia culturale e gastronomico, un’esperienza transfrontaliera che il 18 e 19 ottobre illuminerà la Valle d’Aosta e si concluderà con un appuntamento conclusivo ad Arnad.

Più che una semplice festa, l’iniziativa è diventata un ponte tangibile tra comunità alpine dislocate tra Italia, Svizzera e Francia, unendo Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, il Cantone dei Grigioni, il Cantone del Vallese e la Savoia in un rituale condiviso.

L’evento, nato come celebrazione del pane alpino, si è evoluto in un complesso mosaico di attività, legate alla riscoperta e valorizzazione del patrimonio agroalimentare e delle tradizioni locali.

Durante tutto il mese di ottobre, le comunità partecipanti ravvivano l’antica pratica della panificazione, accendendo i forni a legna e impiegando ricette tramandate di generazione in generazione.

Questo processo non è solo una questione di produzione alimentare, ma una vera e propria immersione nella storia e nelle usanze di questi territori, che invitano i visitatori a condividere un’esperienza autentica.

Quest’anno, la manifestazione si arricchisce della presenza di Tommaso Foglia, rinomato pastry chef, che creerà un dolce esclusivo a base di farina di segale, un ingrediente che esalta la ricchezza del territorio alpino e la sua diversità.

La sua partecipazione sottolinea l’ambizione dell’evento, che mira a coniugare tradizione e innovazione, aprendo nuove prospettive sulla valorizzazione dei prodotti locali.

La Valle d’Aosta, fulcro dell’iniziativa, vedrà la partecipazione di 66 forni attivi dislocati in 49 comuni, animati dall’impegno di circa 800 volontari.

Questi custodi di un sapere antico incarnano la linfa vitale della festa, trasmettendo con passione non solo le tecniche di panificazione, ma anche il significato profondo di un gesto che affonda le radici nella storia e nell’identità alpina.

Lo Pan Ner, in questo senso, è un atto di resistenza culturale, un modo per preservare un patrimonio immateriale che altrimenti rischierebbe di scomparire.

Come sottolinea l’assessore regionale Jean-Pierre Guichardaz, “Lo Pan Ner” rappresenta un’occasione unica di coesione sociale e di riappropriazione della memoria collettiva.

Il pane, con la sua semplicità e il suo potere evocativo, diventa un simbolo di unità, capace di superare confini geografici e culturali.

La decima edizione conferma la vitalità di una tradizione che, pur guardando al futuro e aprendosi a nuove contaminazioni, rimane saldamente ancorata alle proprie radici, testimonianza di un legame profondo con il territorio e con le comunità che lo abitano.

L’iniziativa si pone quindi come modello di sviluppo sostenibile, basato sulla valorizzazione delle risorse locali e sulla promozione di un turismo esperienziale e autentico.