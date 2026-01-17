Madeira ospita lo Spirits Selection: un trionfo di rum e tradizione.

Madeira, l’isola perla dell’arcipelago portoghese, si appresta ad accogliere un evento di portata mondiale: la 28ª edizione dello Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles (CMB).



L’appuntamento, programmato per il 2026, segna un riconoscimento significativo per un territorio la cui identità è intrecciata indissolubilmente con la storia del commercio, della distillazione e, in particolare, della produzione di rum.

Madeira, infatti, è la culla del Rum da Madeira, un distillato unico nel panorama portoghese, insignito nel 2021 del prestigioso marchio di Indicazione Geografica Protetta (IGP), a testimonianza della sua peculiarità e legame con il territorio.

L’isola non rappresenta semplicemente un luogo di produzione, ma un vero e proprio crocevia di influenze e competenze.



La sua storia millenaria è segnata dalla coltivazione della canna da zucchero, introdotta secoli fa, e dal successivo sviluppo di un’industria distillatoria che ha saputo interpretare e reinterpretare le tecniche e i sapori provenienti da tutto il mondo.



La sua posizione strategica, al centro delle rotte commerciali atlantiche, ha favorito lo scambio di conoscenze e l’adozione di metodi innovativi, plasmando un’identità distillatoria distintiva.



L’importanza di Madeira nel mondo dei distillati si estende ben oltre la produzione del rum.

La sua tradizione vinicola, profondamente radicata, ha contribuito a sviluppare un’esperienza unica nella gestione delle botti, le quali, una volta utilizzate per l’affinamento del celebre vino Madeira, trovano una seconda vita nell’industria distillatoria.

Questa circolazione di botti, un elemento di innegabile valore aggiunto, crea un sinergismo che influenza positivamente il profilo aromatico e la complessità dei rum, conferendo loro caratteristiche organolettiche uniche e ricercate.



La scelta di Madeira come sede dello Spirits Selection by CMB sottolinea il riconoscimento internazionale di questo patrimonio immateriale, non solo come luogo di origine di un distillato eccezionale, ma anche come esempio virtuoso di come la storia, la cultura e la tradizione possano convergere per creare un prodotto di qualità superiore e di profondo significato.

L’evento promette di essere un’occasione imperdibile per degustatori, produttori ed esperti del settore, per scoprire le peculiarità del Rum da Madeira e per celebrare l’eredità millenaria di un’isola che continua a ispirare il mondo della distillazione.



