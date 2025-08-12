Mantova in Festa: Celebrazione della Sbrisolona e del Gusto Italiano

Mantova si appresta a celebrare la Sbrisolona, una torta ben più di un dolce: un vero e proprio emblema della città e custode di secoli di storia gastronomica. Il Festival SbrisolonaeCo, dal 17 al 19 ottobre, si configura come un omaggio all’eccellenza dolciaria italiana, traendo ispirazione da una tradizione che affonda le sue radici nel Rinascimento mantovano, con un legame indissolubile alla sfarzosa corte dei Gonzaga.La Sbrisolona, con la sua consistenza friabile, quasi “disfacente” al palato, è frutto di un’evoluzione secolare. Le sue origini, avvolte nella leggenda, si collocano probabilmente prima del XVII secolo, quando i maestri pasticceri di Mantova, alla ricerca di un dolce che potesse distinguersi per originalità e raffinatezza, sperimentarono nuove combinazioni di ingredienti e tecniche. Si narra che la sua preparazione, inizialmente complessa e laboriosa, fosse affidata a poche abili mani, capaci di ottenere la perfetta armonia tra mandorle, noci, farina, burro e zucchero, elementi che ne caratterizzano il sapore unico.Il Festival SbrisolonaeCo non si limita a una semplice celebrazione del dolce, ma si propone come un vero e proprio viaggio alla scoperta delle eccellenze della pasticceria nazionale. Le tre piazze – Sordello, Erbe e Leon Battista Alberti – si trasformeranno in un palcoscenico di sapori e profumi, accogliendo espositori, laboratori didattici e degustazioni guidate. Maestri pasticceri provenienti da diverse regioni italiane condivideranno le loro conoscenze e tecniche, offrendo al pubblico l’opportunità di apprendere i segreti della pasticceria artigianale.Il programma prevede dimostrazioni pratiche sulla preparazione della Sbrisolona, con particolare attenzione alla selezione degli ingredienti e alla lavorazione della pasta frolla, elemento cruciale per ottenere la sua caratteristica friabilità. Non mancheranno momenti dedicati alla valorizzazione di altri prodotti tipici mantovani, come il Grana Padano DOP, il Lambrusco Mantovano e la salvia, spesso impiegati in abbinamenti creativi e sorprendenti.Oltre alle attività dedicate al pubblico adulto, il festival prevede anche un’area bambini, con laboratori di cucina divertenti e coinvolgenti, pensati per avvicinare i più piccoli al mondo della pasticceria. L’obiettivo è quello di tramandare la passione per la tradizione culinaria mantovana alle nuove generazioni, affinché possano continuare a custodire e valorizzare questo patrimonio inestimabile.SbrisolonaeCo si configura dunque come un evento culturale e gastronomico di primaria importanza, capace di promuovere il territorio mantovano e di celebrare la ricchezza e la diversità della pasticceria italiana, un vero e proprio patrimonio immateriale da preservare e da condividere con il mondo.