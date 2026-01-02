Martina Franca celebra il centenario del Cavallo Murgese: un patrimonio da proteggere.

Il cuore pulsante della Valle d’Itria, Martina Franca, si appresta a celebrare un traguardo significativo: il centenario del Cavallo Murgese.

L’evento, promosso dall’Associazione nazionale allevatori del Cavallo delle Murge e dell’Asino di Martina Franca, con il sostegno del Comune, si configura come un’occasione cruciale per ripercorrere un percorso storico complesso e proiettare il futuro di questa preziosa razza equina.

La giornata, fissata per domenica 4 gennaio alle ore 10:30 nella suggestiva cornice della sala consiliare del Palazzo Ducale, sarà dedicata a un’analisi approfondita delle radici del Cavallo Murgese, un patrimonio genetico e culturale profondamente legato all’identità della Puglia.

Il convegno si propone di illuminare le sfide che la razza ha affrontato, in particolare le conseguenze devastanti della Seconda Guerra Mondiale, che misero a dura prova l’intero settore equino.

Un elemento distintivo della storia del Cavallo Murgese è la visione lungimirante dei soci fondatori dell’associazione allevatori.

La loro determinazione ha permesso di preservare la purezza della razza, evitando incroci che avrebbero compromesso le sue caratteristiche uniche.

Questa scelta, apparentemente semplice, ha rappresentato una decisione strategica per garantire la continuità di un patrimonio in un contesto di grande incertezza.

L’incontro non si limiterà a una mera commemorazione del passato.

Al centro del dibattito ci saranno quattro proposte concrete per i prossimi cento anni del Cavallo Murgese, con un focus particolare sul ruolo delle istituzioni pubbliche nella valorizzazione delle razze autoctone pugliesi.

Si analizzeranno le potenzialità di un approccio integrato che coniughi turismo, sport e promozione culturale, mirato a diffondere la conoscenza e l’apprezzamento per il Cavallo Murgese a livello globale.

Il convegno affronterà la delicata questione del futuro della razza, valutando nuove opportunità di sviluppo e le sfide legate alla sostenibilità ambientale e al benessere animale.

Si discuterà del ruolo che il Cavallo Murgese può svolgere nel contesto del turismo equestre, promuovendo un’immagine autentica e responsabile del territorio pugliese.

Un momento particolarmente toccante sarà la cerimonia di consegna di un riconoscimento speciale alle famiglie degli allevatori fondatori dell’associazione, un gesto di profonda gratitudine per il loro contributo alla salvaguardia di un patrimonio inestimabile.

Questo tributo sottolinea l’importanza della continuità generazionale e del legame indissolubile tra la comunità locale e il Cavallo Murgese.

L’evento si propone quindi di essere un punto di svolta, un’occasione per consolidare l’impegno verso la protezione e la promozione di una razza equina che incarna l’orgoglio e l’identità della Puglia.