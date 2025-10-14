Mastro Panettone d’Élite: Valorizzare l’Eccellenza Italiana

Mastro Panettone d’Élite, l’iniziativa promossa da Goloasi, la piattaforma digitale dedicata all’eccellenza artigianale nella pasticceria e panificazione, si configura come un’inedita vetrina per i panettoni di alta gamma italiani.

Nata dalla visione di Massimiliano Dell’Aera, l’iniziativa va oltre il semplice concorso, proponendosi come un vero e proprio percorso di valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano e delle figure professionali che lo custodiscono.

La prima edizione, entrata nel vivo, ha superato la fase di screening iniziale, un processo selettivo rigoroso che ha esaminato un numero considerevole di proposte provenienti da ogni regione d’Italia.

Questo primo vaglio, volto a individuare le eccellenze più rappresentative, ha permesso di definire i venti finalisti che accederanno alla cruciale fase “Mani in Pasta”.

La novità di quest’anno risiede nell’attenzione non solo al risultato finale – il panettone perfetto – ma anche e soprattutto al racconto del suo percorso, all’abilità manuale e alla competenza tecnica che lo rendono unico.

Si tratta di un cambio di paradigma rispetto ai concorsi tradizionali, che si concentrano prevalentemente sull’aspetto estetico e gustativo, trascurando la dimensione artigianale e la conoscenza profonda dei lieviti e delle tecniche di lavorazione.

La giuria tecnica, un collegio di esperti di altissimo profilo – Aniello Di Caprio, Eustachio Sapone, Francesco Borioli, Gianluca Casadei, Oscar Pagani e Vincenzo Faiella – ha guidato la selezione iniziale, valutando le proposte con occhio critico e attento alla qualità e all’innovazione.

Questi lievitisti di fama, veri e propri maestri del settore, hanno avuto il compito di individuare i migliori interpreti della tradizione panettiera italiana.

La fase “Mani in Pasta” si svolgerà presso i laboratori di Logiudice Forni ad Arcole (Verona), un ambiente professionale all’avanguardia che permetterà ai finalisti di esprimere al meglio la propria creatività e abilità.

Durante questa settimana intensiva, i pasticceri saranno chiamati a replicare le proprie creazioni, sottoponendosi a una verifica diretta delle loro tecniche e competenze.

L’appuntamento conclusivo, e la proclamazione dei vincitori, è previsto per l’11 novembre a Villa Arvedi, un contesto di grande prestigio che esalterà il valore dei prodotti e delle storie che li accompagnano.

La stessa giuria che ha condotto la prima selezione avrà il compito di decretare i vincitori, basandosi su criteri di valutazione ancora più approfonditi, che terranno conto non solo del gusto e dell’aspetto estetico, ma anche della coerenza tecnica, della ricerca dell’innovazione e della capacità di raccontare un territorio e una tradizione.

Mastro Panettone d’Élite si propone quindi come un progetto culturale, volto a preservare e promuovere l’artigianato italiano di eccellenza, celebrando la passione, la dedizione e la maestria dei suoi protagonisti.