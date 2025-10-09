Mercati contadini: un’onda globale che coinvolge 80 nazioni.

L’onda dei mercati contadini si propaga a livello globale, registrando una crescita esponenziale che testimonia un rinnovato interesse per l’agricoltura locale e la filiera corta.

Secondo i dati della World Farmers Markets Coalition (Wfmc), l’aumento di quasi il 40% nell’ultimo anno ha portato la rete a superare le 28.000 realtà aderenti, un dato significativo che sottolinea la sua crescente importanza nel panorama agroalimentare mondiale.

L’assemblea annuale, in programma a Roma dal 10 al 12 ottobre, rappresenta un momento cruciale per i protagonisti di questo movimento globale.

La capitale italiana accoglierà delegati provenienti da ben ottanta nazioni, rappresentanti di tutti i continenti, per un’intensa tre giorni di confronto e scambio di esperienze.

L’evento, ospitato presso la sede della FAO in Viale delle Terme di Caracalla, si inserisce nel contesto delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario dell’organizzazione, segnando un’occasione unica per valorizzare il ruolo dei mercati contadini nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Un elemento centrale dell’assemblea sarà una mostra dedicata alla biodiversità alimentare, integrata in una più ampia esposizione globale per commemorare gli 80 anni della FAO.

La mostra offrirà un viaggio sensoriale attraverso i prodotti unici provenienti da ogni angolo del pianeta, illustrando la ricchezza e la qualità intrinseca dei mercati contadini come custodi di varietà antiche e pratiche agricole tradizionali.

I temi centrali del dibattito saranno profondamente legati alla sovranità alimentare, un concetto chiave che riconosce il diritto dei popoli a definire i propri sistemi alimentari, e allo sviluppo di filiere locali resilienti.

L’assemblea si propone di approfondire come i mercati contadini possano contribuire a rafforzare la sicurezza alimentare delle comunità, promuovere la sostenibilità ambientale e sostenere l’economia locale.

Un momento particolarmente significativo sarà la presentazione del “Manifesto Giovanile/Alleanza per il Cibo Locale”, un documento elaborato da cinque giovani agricoltori, ognuno dei quali rappresenta un continente.

Questo gesto simbolico mira a coinvolgere le nuove generazioni nella sfida di costruire un futuro alimentare più giusto e sostenibile, riconoscendo il loro ruolo cruciale nella trasmissione del sapere e nell’innovazione agricola.

La conclusione dell’assemblea, domenica 12 ottobre, sarà segnata da una cerimonia di premiazione che riconoscerà l’impegno e l’eccellenza dei mercati contadini e dei produttori che, giorno dopo giorno, lavorano per portare i frutti della terra direttamente nelle mani dei consumatori.

La World Farmers Markets Coalition, nata come progetto all’interno della FAO Food Coalition e promossa da Coldiretti e Campagna Amica, si conferma oggi un network globale di oltre 100 associazioni, sostenuto da 330.000 famiglie di agricoltori e che coinvolge un bacino di oltre 400 milioni di consumatori, a testimonianza della crescente consapevolezza verso un modello alimentare più diretto, trasparente e rispettoso del territorio.