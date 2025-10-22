Mina e Barilla: Sessant’anni di Caroselli, un’iconica partnership

Sessant’anni dopo l’irriverente debutto del Carosello, Barilla e la Fondazione Magnani-Rocca di Mamiano (PR) celebrano un’iconica partnership attraverso una mostra speciale all’interno di “Moda e pubblicità in Italia 1950-2000”.

L’iniziativa, collocata nel contesto di ApritiModa2025 e in coincidenza con la Giornata Mondiale della Pasta, offre una retrospettiva inedita: “Pasta Diva – Mina e la moda in Italia negli anni Sessanta nei Caroselli Barilla”.

Più che semplici spot pubblicitari, i filmati realizzati con Mina negli anni ’60 rappresentano pietre miliari della creatività e dell’ingegno italiano.

Come sottolinea Giancarlo Gonizzi, Curatore dell’Archivio Storico Barilla e co-curatore della mostra, queste produzioni offrono una lente privilegiata attraverso cui analizzare non solo l’evoluzione del marketing, ma anche i cambiamenti profondi che hanno plasmato la società italiana.

Si tratta di un documento storico prezioso, capace di rivelare, con sottile maestria, le trasformazioni culturali, i nuovi desideri e le aspirazioni di un’intera nazione in rapida evoluzione.

La partnership tra Mina e Barilla fu un’audace scommessa.

In un’epoca in cui la pubblicità era spesso percepita come un’attività di secondaria importanza, l’azienda alimentare volle affidarsi a una delle voci più amate e influenti del panorama musicale italiano.

Mina, con la sua immagine sofisticata e la sua voce inconfondibile, divenne l’emblema di un nuovo modo di fare pubblicità, capace di coniugare efficacia commerciale e elevati standard qualitativi.

La mostra non si limita a esporre abiti di scena e materiali fotografici provenienti dall’Archivio Storico Barilla.

Essa propone un percorso immersivo che ricostruisce il contesto storico e culturale in cui nacquero i Caroselli.

Attraverso filmati inediti, bozzetti preparatori e testimonianze dirette, i visitatori potranno scoprire i segreti di una produzione televisiva all’avanguardia, capace di creare un vero e proprio immaginario collettivo.

L’iniziativa si inserisce nel ricco programma di ApritiModa, la manifestazione che apre le porte delle eccellenze del Made in Italy, offrendo un’opportunità unica per conoscere da vicino il lavoro di stilisti, artigiani e maestranze che contribuiscono a costruire l’immagine di un paese all’avanguardia nel design, nella moda e nella qualità.

“Pasta Diva” non è solo una celebrazione del sodalizio tra Barilla e Mina, ma anche un omaggio alla creatività italiana e alla sua capacità di innovare e di conquistare il mondo.

Rappresenta un’occasione per riflettere sull’importanza della pubblicità come strumento di comunicazione e di costruzione dell’identità nazionale, e per riscoprire la bellezza e l’eleganza di un’epoca indimenticabile.