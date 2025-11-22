citynotizie
cityeventi
scrivi qui...
domenica 23 Novembre 2025

Minaccioni a Montalcino: arte e denuncia contro la violenza.

Fiere & Eventi

Un gesto artistico e simbolico si è concretizzato oggi a Montalcino, dove l’attrice Paola Minaccioni, in collaborazione con la Fondazione Una Nessuna Centomila, ha lasciato un segno indelebile sull’architettura storica del comune senese.

L’azione, che rientra nel progetto “Benvenuto Brunello”, ha visto la Minaccioni imprimere un messaggio potente direttamente sulle pietre di un antico muro del palazzo comunale, aggiungendo una nuova voce al racconto della città e restituendo un’interpretazione contemporanea al patrimonio culturale locale.

L’iniziativa “Benvenuto Brunello” prevede la realizzazione di opere d’arte temporanee su muri di Montalcino, creando un percorso artistico che dialoga con il paesaggio vitivinicolo e con la storia del Brunello.
Questa volta, l’opera della Minaccioni si configura come un atto di denuncia, un grido silenzioso contro la violenza di genere, un fenomeno sociale ancora profondamente radicato e silenziosamente perpetrato.
La scelta di Montalcino, un luogo di tradizione e radicamento, amplifica il significato del gesto.
L’antico muro, testimone di secoli di storia, diventa una tela per un messaggio urgente, un appello alla responsabilità collettiva.

La presenza della Fondazione Una Nessuna Centomila, impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne, sottolinea l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica e di promuovere una cultura del rispetto e della parità.

L’opera non è solo un’immagine, ma un simbolo di resilienza e di speranza.
Rappresenta la voce di tutte le donne che hanno subito violenza, un monito per chi la perpetra e un invito all’azione per chi può fare la differenza.

È un messaggio che si incide nella memoria collettiva, un’impronta artistica destinata a durare nel tempo e a stimolare riflessioni profonde.
L’iniziativa “Benvenuto Brunello” si dimostra, ancora una volta, un format originale e funzionale, capace di coniugare arte, cultura, impegno sociale e turismo, generando un impatto emotivo e intellettuale significativo per la comunità locale e per tutti coloro che entrano in contatto con l’opera.

La collaborazione tra l’attrice Minaccioni e la Fondazione Una Nessuna Centomila rappresenta un esempio virtuoso di come l’arte possa essere uno strumento potente per promuovere il cambiamento sociale e per costruire un futuro più equo e sicuro per tutte le donne.

La 34ma opera di questo progetto si conferma, quindi, un tassello fondamentale in un percorso di consapevolezza e di cambiamento.

- Pubblicità -

Altri articoli ―

- Pubblicità -
Il sito web interamente dedicato al mondo del cibo e a tutto ciò che gli ruota attorno.
Un viaggio multisensoriale tra sapori autentici, storie coinvolgenti e territori da scoprire.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap