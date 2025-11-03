Mondiale Pizza Doc: Isfrazioni aperte per l’edizione 2025!

L’attesa è quasi finita: si avvicina l’undicesima edizione del Campionato Mondiale Pizza Doc, un crocevia globale di eccellenza e innovazione nel mondo della pizza.

La scadenza per l’iscrizione, fissata al 5 novembre, segna l’apertura ufficiale di un evento che si terrà da martedì 11 a giovedì 13 novembre, all’interno della suggestiva cornice di Next – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio di Cafasso, a Capaccio – Paestum, un luogo intriso di storia e bellezza, a pochi passi dai maestosi templi.

L’iniziativa, promossa dall’Accademia Nazionale Pizza Doc, un’istituzione riconosciuta per la formazione di pizzaioli professionisti e per la promozione della cultura della pizza, accoglie concorrenti da ogni angolo del pianeta.

Un vero e proprio melting pot gastronomico, con partecipanti provenienti da oltre trenta nazioni, tra cui spiccano gli Stati Uniti, il Brasile, l’Argentina, il Canada, il Cile, il Venezuela, l’Ecuador, il Portogallo, la Colombia, Panama, la Corea del Sud, l’Albania, la Tunisia, la Polonia, la Svezia, la Francia, la Spagna, il Regno Unito, la Slovacchia, la Romania, l’Ungheria e Malta.

Il Campionato Mondiale Pizza Doc non è soltanto una competizione, ma un vero e proprio ecosistema dedicato alla pizza, supportato da un ampio network di istituzioni locali: l’amministrazione comunale di Capaccio, la Provincia di Salerno, la Regione Campania e la Camera di Commercio di Salerno, tutti impegnati nella valorizzazione di un patrimonio culturale e gastronomico di inestimabile valore.

La competizione si articola in un complesso sistema di categorie, progettate per abbracciare la diversità delle espressioni artistiche e tecniche legate al mondo della pizza.

Venti quattro categorie professionali mettono alla prova l’abilità dei pizzaioli in diverse specialità, affiancate da tre trofei speciali che premiano l’eccellenza in ambiti specifici.

Un’attenzione particolare è riservata alla categoria amatori, un’opportunità per giovani talenti e appassionati di mettersi in gioco.

Un elemento distintivo dell’evento è la presenza di quattro categorie “Top”, il cui risultato determinerà il Campione Mondiale Pizza Doc 2025.

Nove categorie “Special” esaltano tecniche e ingredienti particolari, mentre le quattro categorie di gruppo e le tre di abilità offrono spunti di creatività e sperimentazione.

Quest’anno, l’esperienza del Campionato si arricchisce con “Pizza Doc Social”, un’iniziativa innovativa che coinvolge il pubblico attraverso i canali social.

Le pizze in gara saranno fotografate e condivise su Facebook, dove gli utenti potranno esprimere le proprie preferenze attraverso “like”.

Il pubblico avrà tempo fino al 5 dicembre, alle ore 23:59, per votare la propria pizza preferita per ogni categoria.

La foto che riceverà il maggior numero di voti si aggiudicherà la categoria, con una cerimonia di premiazione che si terrà il 10 dicembre al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli.

La scelta del Campione Mondiale Pizza Doc 2025 avverrà tra i vincitori delle quattro categorie “Top”, decretando il pizzaiolo che si distinguerà per la somma dei punteggi ottenuti e per l’eccellenza del proprio lavoro.

Un evento che celebra la passione, la tradizione e l’innovazione nel mondo della pizza, unendo culture e persone sotto il segno di un piatto iconico e universale.